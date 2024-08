Newcastle dopina kolejny transfer tego lata

Newcastle United chce wzmocnić swoją kadrę na nadchodzący sezon, szczególnie na pozycji napastnika. Jak informuje Fabrizio Romano, do „Srok” za 10 milionów funtów wraz z bonusami ma dołączyć 20-letni gracz Sheffield United – William Osula.

Oczywiście w przypadku takiego podpisu mówimy o roli rezerwowego, zmiennika z ławki, który będzie w stanie zrobić różnicę nawet w te kilka minut. Pierwsze skrzypce jeśli chodzi o 9-tkę nadal będzie odgrywał Alexander Isak. Sporo się jednak mówi o kontuzji Calluma Wilsona, który zmaga się z bólem pleców. Może on opuścić pierwsze kolejki nowego sezonu Premier League, dlatego Eddie Howe nie chce ryzykować lukami w kadrze.

W przypadku 32-latka rozważano także sprzedaż, ponieważ jego kontrakt powoli dobiega końca. Jego uraz znacznie wpłynął na decyzje zarządu w kontekście letnich transferów. Wcześniej Newcastle wcale nie próżnowało i pozyskali Odysseasa Vlachodimosa (Nottingham Forrest), czy Lloyda Kelly’ego (Bournemouth). Do zespołu na zasadzie definitywnego transferu, po wcześniejszym wypożyczeniu, dołączył także Lewis Hall. W ostatnich dniach nowe nabytki prezentowały się w meczach testowych z Hull City oraz Urawą Red Diamonds.

Lewis Hall is a steal at £28m. Great to see lads from the academy getting minutes too like Sanusi and Heffernan

Teraz media spekulowały na temat nowego nabytku w tercji ofensywnej, lecz wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Padło słynne już „here we go” od Fabrizio Romano, który potwierdził porozumienie obu klubów, a co za tym idzie transfer Williama Osuli.

Tak jak wyżej wspomniano kontuzja Wilsona mocno musiała nieco zmienić plany transferowe, dlatego Newcastle sięgnęło po napastnika Sheffield United. 20-letni William Osula dołączy do „Srok” w i będzie pełnił rolę drugiego/trzeciego napastnika. Urodzony w Danii zawodnik młodzieżowe lata spędził w Kopenhadze, lecz dość szybko związał się z „Szablami”. Zanim zaprezentował swoje umiejętności w pierwszej drużynie, był wypożyczony do Derby County.

⚫️⚪️ William Osula to Newcastle, here we go! Deal in place for £10m fee plus £5m add-ons for 20 year old striker joining from Sheffield United.

Final details being sorted then time to sign all documents. pic.twitter.com/fi66Ef05nj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024