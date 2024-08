Eder Citadin zakończył karierę

Eder Citadin Martins znany jako Eder w wieku 37-lat zakończył piłkarską karierę. Napastnik, mimo iż urodził się w Brazylii, to reprezentował przez kilka lat Włochy, z którymi grał na EURO 2016. Kibice najbardziej pamiętają go z występów dla Interu Mediolan, dla którego rozegrał ponad 80 spotkań.

Brazylijski Włoch

Eder urodził się w Brazylii. Tam też rozpoczynał swoją piłkarską karierę – w wieku 20 lat wyjechał jednak do Włoch i tam ukształtował się piłkarsko. W 2005 roku wypatrzyło go doskonale znane polskim kibicom Empoli, w którym zadebiutował rok później. Wkrótce potem z lepszym bądź gorszym skutkiem grywał dla: Frosinone, Brescii, Ceseny, Sampdorii i Interu.

Najlepsze liczby wykręcał we Frosinone i Empoli. Dla ”Crociatich” rozegrał 53 mecze i strzelił 20 goli. Z kolei dla Empoli rozegrał 52 mecze, w których zanotował 27 trafień. Większość kibiców pamięta tego zawodnika z gry dla Sampdorii oraz Interu. W Mediolanie rozegrał ponad 80 spotkań i strzelił 14 bramek. Nie wywalczył z tym zespołem żadnego trofeum, bowiem trafił na chude lata w historii ”Nerrazzurich”.

Anoche se retiró del fútbol Eder Citadin, un brasileño de Santa Catarina que disputó la EURO 2016 con la selección de Italia. Un ídolo en Criciumá. Además, jugó en Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria, Inter de Milán, Jiangsu Suning y Sao Paulo. pic.twitter.com/tCdE1eeIKl — Fútbol y Progreso (@futbolyprogreso) August 4, 2024

W 2018 roku po trzynastu latach Eder postanowił opuścić Włochy i przenieść się do Azji – konkretniej do chińskiego Jiangsu Suning FC. Co ciekawe w 2021 roku rozwiązano zespół. Od tego momentu zaczęły się także finansowe problemy Interu – Suning bowiem od 2016 do 2024 roku było właścicielem tego włoskiego klubu.

W 2020 roku napastnik powrócił do Brazylii, by grać dla legendarnego Santosu. Na koniec zaliczył romantyczny powrót do klubu, w którym się wychował, a więc Criciuma EC. Eder wkrótce rozegra swój pożegnalny mecz dla tego klubu. Criciúma w 21. kolejce brazylijskiej Serie A podejmie Atletico Mineiro – klub, w którym kończy przygodę z piłką inny znany piłkarz, legenda klubów spoza top5 czyli Hulk.

Z tej okazji, jak donosi ” La Gazzetta dello Sport”, Eder założy specjalną koszulkę: na plecach, pomiędzy jego historycznym numerem 23, znajdzie się reprodukcja jego ikonicznej celebracji z palcami skierowanymi ku niebu.

Wspomniana też wcześniej Sampdoria na profilu na portalu „X” wystawiła specjalny post upamiętniając występy piłkarza w tym klubie.

Buona nuova vita senza scarpini ai piedi, #Eder. È stato bello averti con noi. 💙 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵 pic.twitter.com/YHO9hzUFwy — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 3, 2024

Eder w reprezentacji Włoch

Eder naturalnie mógł grać dla reprezentacji Brazylii. Z racji konkurencji na swojej pozycji wiedział, że to raczej nie nastąpi. Ówczesny szkoleniowiec reprezentacji Włoch Antonio Conte zaprosił go do kadry. Koniec końców 37-latek w 2015 roku zadebiutował we włoskich barwach. Stało się tak dzięki temu, że pradziadek piłkarza był Włochem. Pochodził on z Nove w regionie Veneto.

Napastnik tworzył duet w ataku m.in. razem z Graziano Pelle. Obaj odpowiadali za ”szpicę” kadry na EURO 2016. Włosi zaprezentowali się całkiem nieźle we Francji, ponieważ z dość przeciętnym składem (w pomocy Parolo, na wahadle Giaccherini, atak – już Państwu znany) odpadli dopiero w ćwierćfinale. Wówczas lepsi okazali się dopiero po rzutach karnych Niemcy. To wtedy Simone Zaza w spektakularny sposób przestrzelił karnego, który zaważył na awansie Niemiec do półfinału.

Sam Citadin strzelił wtedy najważniejszą bramkę w karierze, bowiem w meczu ze Szwecją zapewnił zwycięstwo 1:0 w meczu grupowym.

Po tym turnieju Eder był jeszcze powoływany do kadry na eliminacje do mistrzostw świata. Tyle że grał w nich już rzadko. Ostatni raz w reprezentacji Włoch 37-latek zagrał w 2017 roku w eliminacjach przeciwko Szwecji. To były wówczas baraże, w których to Włosi przegrali i sensacyjnie nie pojechali na mundial w Rosji, po raz pierwszy od 60 lat.

W sumie w barwach włoskiej kadry napastnik rozegrał 26 meczów, zdobył w nich sześć bramek i zanotował cztery asysty.

fot. PressFocus