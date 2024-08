Jagiellonia poznała potencjalnych rywali w IV rundzie el. LM i LE

Jeśli Jagiellonia Białystok pokona w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Bodo/Glimt, o fazę ligową tych rozgrywek powalczy z Crveną Zvezdą. Pierwszy mecz odbyłby się w Polsce, rewanż w stolicy Serbii. Crvena Zvezda to trzykrotny uczestnik Ligi Mistrzów, a ostatni raz zagrała w niej w poprzednim sezonie. W przypadku odpadnięcia z Norwegami, ”Jaga” w IV rundzie eliminacji Ligi Europy zagra ze zwycięzcą dwumeczu Panathinaikos – Ajax.

Jagiellonia poznała potencjalnego rywala w LM

Do losowania fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów zwycięzca pary Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt przystępował jako nierozstawiony. W przeciwieństwie do losowań poprzednich rund, tym razem przed jego startem nie doszło do podziałów grup. Tym samym ”Jaga” mogła trafić na każdego z pięciu rozstawionych mistrzów kraju.

Podział na grupy miał za to miejsce przed startem losowania fazy play-off eliminacji Ligi Europy. Tam Jagiellonia również była drużyną nierozstawioną Przegrany pary Jagiellonia – Bodo/Glimt trafił do grupy z Anderlechtem, dwoma zwycięzcami dwumeczów III rundy eliminacji Ligi Europy oraz jednym ”spadkowiczem” z eliminacji Ligi Mistrzów.

W IV rundzie eliminacji LM zgodnie z oczekiwaniami nie ma grup. Zwycięzca pary Jagiellonia / FK Bodø Glimt może trafić na każdego z możliwych rywali: Dinamo Zagrzeb 🇭🇷

Crvena zvezda 🇷🇸

Malmö 🇸🇪 / PAOK 🇬🇷

Midtjylland 🇩🇰 / Ferencváros 🇭🇺

BSC Young Boys 🇨🇭 https://t.co/Y3lLAypu0Z — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) August 5, 2024

Potencjalni rywale przegranego pary Jagiellonia / FK Bodø/Glimt w IV rundzie eliminacji LE: Panathinaikos 🇬🇷 / Ajax 🇳🇱

Qarabağ 🇦🇿 / Łudogorec 🇧🇬 (przegrany Q3 LM)

Partizan 🇷🇸 / Lugano 🇨🇭

RSC Anderlecht 🇧🇪 — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) August 5, 2024

Potencjalnym rywalem Jagiellonii Białystok w fazie play-off Ligi Mistrzów okazał się mistrz Serbii – Crvena Zvezda. Pierwszy mecz ”Jaga” zagra u siebie, a rewanż odbędzie się tydzień później w Belgradzie. Pierwsze mecze IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się we wtorek 20 i środę 21 sierpnia, rewanże w tych samych dniach tygodnia – 27 i 28 sierpnia.

Największym sukcesem Crvenej Zvezdy w tych rozgrywkach był triumf w 1991 roku – jeszcze pod szyldem Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Po przekształceniu w Ligę Mistrzów Serbowie zagrali w niej trzykrotnie, ale po raz pierwszy dopiero w 2018 roku. Do fazy grupowej Crvena Zvezda awansowała także w 2019 i ostatnio – w 2023 roku. W sezonie 2018/19 trafiła do grupy śmierci z PSG, Napoli i Liverpoolem, Dostała srogie lanie od paryżan (1:6) i Liverpoolu (0:4), ale potrafiła potem u siebie pokonać „The Reds” 2:0, co było wielką sensacją. W międzyczasie, w latach 2020-22 za każdym razem docierała do fazy grupowej Ligi Europy.

W sezonach 2020/21 i 2021/22 Crvenie udało się awansować do fazy pucharowej Ligi Europy. W Lidze Mistrzów za każdym razem zajmowała ostatnie miejsce w grupie. Co ciekawe, w poprzednim sezonie rywalizowała w grupie m.in. z obrońcą trofeum – Manchesterem City, a w 2018 i 2019 roku z późniejszymi zwycięzcami tych edycji – Liverpoolem i Bayernem Monachium.

Crvena zvezda će se na putu do Lige šampiona sastati sa pobednikom duela Jagjelonija – Bode Glimt. Prvu utakmicu ćemo odigrati kao gosti. Da li ste zadovoljni i koga biste više voleli kao protivnika? 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/SghdYkjGnk — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 5, 2024

AKTUALIZACJA: Z kim ”Jaga” może zagrać w LE?

Jeśli – odpukać – Jagiellonia nie przeszłaby mistrza Norwegii w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, spadnie do fazy play-off eliminacji Ligi Europy. Tam również mogła udać się na wycieczkę do Belgradu, bo jednym z siedmiu potencjalnych rywali był Partizan. Owszem, do stolicy może pojechać, ale nie Serbii, a Grecji bądź Holandii. W przypadku porażki w dwumeczu z Bodo/Glimt ”Jaga” w IV rundzie eliminacji Ligi Europy zagra ze zwycięzcą pary Panathinaikos – Ajax. Pierwszy mecz odbyłby się w Białymstoku.

Oba te kluby grały w fazie grupowej poprzedniej edycji Ligi Europy. Ówcześni mistrzowie Grecji znaleźli się tam po odpadnięciu z Bragą w fazie play-off eliminacji Ligi Mistrzów, a Ajax na skutek zajęcia trzeciego miejsca w Eredivisie. Kolejny sezon był jednak dla Ajaxu jeszcze gorszy, bo w lidze zajął dopiero piąte miejsce – najniższe w XXI wieku. ”Panata” w greckiej Super League była czwarta, ale w eliminacjach Ligi Europy gra dzięki zwycięstwu w Pucharze Grecji. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w Atenach.

Przegrany pary Jagiellonia / FK Bodø/Glimt w IV rundzie eliminacji LE zagra ze zwycięzcą pary Panathinaikos 🇬🇷 / Ajax 🇳🇱 Pierwszy mecz 22 sierpnia u siebie, rewanż 29 sierpnia na wyjeździe. — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) August 5, 2024

Wszyscy wierzymy jednak w przejście przez Jagiellonię Bodo/Glimt i zapewnienie sobie udziału min. w fazie ligowej Ligi Europy. Tym bardziej, że bilans meczów z tym klubem zdecydowanie przemawia na korzyść polskich drużyn. Bodo/Glimt nie wygrało ani jednego z czterech dotychczasowych starć z polskimi klubami. W 2021 roku dwukrotnie ulegli Legii Warszawa w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (2:3 i 0:2), a w dwumeczu z Lechem Poznań w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy przegrali 0:1 (0:0 w Norwegii, 0:1 w Poznaniu).

Pierwszy mecz z Bodo/Glimt Jagiellonia zagra u siebie w środę 7 sierpnia o godzinie 20:45. Rewanż odbędzie się we wtorek 13 sierpnia o godzinie 19:00. Do rewanżowego meczu ”Jaga” przystąpi po pięciu dniach przerwy. Mistrzowie Polski przełożyli bowiem domowy mecz czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin. Bodo/Glimt zagra zaś w międzyczasie na wyjeździe ligowy mecz z Vikingiem.

fot. Jakub Śliżewski / Twitter