Piłkarz odszedł z klubu, teraz chce go kupić

To nie żart i wbrew pozorom nie dotyczy prowincjonalnego klubu w niższych ligach a drużyny występującej w La Liga. Były piłkarz Espanyolu, Duńczyk Martin Braithwaite według informacji, które podaje hiszpańska „Marca” chce… zostać nowym właścicielem klubu.

No dobrze, intencje to jedno, ale możliwość ich zrealizowania to drugie. Kupno klubu, który dopiero co awansował na poziom La Liga to nie są tanie rzeczy. Trzeba mieć spory budżet na wykup i jeszcze większy na prowadzenie klubu. Skąd więc Martin Braithwaite weźmie na to fundusze? Co prawda w trakcie swojej kariery grał w FC Barcelonie, ale przecież nie zarobił tam fortuny.

🚨 Martin Braithwaite wants to BUY La Liga club Espanyol, despite just leaving them. 🇩🇰🤑✅

One of the reasons why he wants to buy them is because he was very unhappy with how the management treated him.

(Source: @MARCA) pic.twitter.com/UJYlOO1Wgf

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 4, 2024