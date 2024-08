Jacek Zieliński powraca do Kielc po dwóch dekadach

Czeka nas niespodziewany powrót po wielu latach do Korony Kielce. Jacek Zieliński według informacji medialnych zarówno ze strony lokalnych jak i ogólnopolskich dziennikarzy newsowych ponownie zostanie szkoleniowcem drużyny z województwa świętokrzyskiego. Korona była pierwszym w Ekstraklasie zespołem, który zwolnił trenera – zanosiło się na to od presezonu, ale niektórym z kierownictwa taki obrót sprawy był na rękę i stało się to po dwóch meczach sezonu.

Trudna sytuacja w Koronie Kielce

Ostatniego dnia lipca z posadą szkoleniowca Korony Kielce pożegnał się Kamil Kuzera. Nie spotkało się to z aprobatą kibiców „Złocisto-Krwistych”. Od pewnego czasu mają oni „kosę” z władzami klubu. Podczas meczu ligowego kielczan z Motorem Lublin, kibice gości wywiesili transparent: „Paweł Tomczyk, kapusiu — pozwałeś swój klub ”. Fani gospodarzy włączyli się śpiewanie przyśpiewek krytykujących obecnego dyrektora sportowego „Scyzorów ”.

Tomczyk pożegnał się z Motorem kilkanaście dni po tym, jak trafił do szpitala, gdy ówczesny szkoleniowiec Motoru Goncalo Feio rzucił w niego plastikową kuwetą na dokumenty. Tomczyk miał rozcięty łuk brwiowy. Ostatecznie Portugalczyk dostał roczną dyskwalifikację w trzyletnim zawieszeniu, musiał zapłacić 70 tysięcy złotych grzywny, a także nakazano mu przeprosić dyrektora na oficjalnej stronie klubu.

Konflikt trenera z prezesem w Motorze wszedł w nowy etap. No i wydaje mi się, że kariera trenerska Gonzalo Feio właśnie się skończyła. Otóż podobno zdzielił prezesa tacą i rozwalił mu łeb. Prezes w szpitalu. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 5, 2023

Kibice Korony preferowali duet prezes Łukasz Jabłoński — trener Kamil Kuzera. Do konfliktu na linii fani — władze drużyny przyczyniają się też słabe wyniki ekipy na początku sezonu 2024/2025. W trzech kolejkach Ekstraklasy Korona prowadzona przez Kuzerę, a po jego zwolnieniu przez Mariusza Arczewskiego nie wygrała ani jednego meczu. Kielczanie są na ostatnim miejscu w tabeli z zaledwie jednym punktem na koncie.

Jacek Zieliński nowym trenerem Korony Kielce

Do swoistej „stajni Augiasza” trafił Jacek Zieliński. Dziennikarze: Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl oraz Damian Wysocki z wKielcach.info poinformowali, że z sukcesem zakończyły się negocjacje trenera z kielecką drużyną.

Jacek Zieliński zostanie trenerem Korony Kielce. Klub i trener doszli do porozumienia i zostały już tylko formalności. Korona ma ogłosić wybór nowego trenera w środę. Pierwszy mecz pod wodzą Zielińskiego przeciwko jego ostatniemu klubowi – Cracovii. pic.twitter.com/bLE80kEXJ0 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 6, 2024

Warto dodać, że Zieliński prowadził już niegdyś Koronę. Jego przerwa nie jest taka długa jak w przypadku Mircei Lucescu z reprezentacją Rumunii (38 lat), jednak powrót do klubu po 24 latach również brzmi imponująco.

W ostatnim czasie do Korony w roli trenerów wracali między innymi Maciej Bartoszek i Leszek Ojrzyński. Ekipa z Kielc prowadzona przez Zielińskiego w 2000 roku miała problemy organizacyjne i występowała na ówczesnym poziomie III ligi. Od tego czasu pozycja zarówno klubu, jak i trenera w środowisku piłkarskim wzrosła.

Trochę się w Kielcach zmieniło, ale na koszulkach też sporo żółtego koloru i Korona na piersi. 🙂 https://t.co/Ye53yP28Y4 pic.twitter.com/FaJfFDEyHa — Damian Wysocki (@damian__wysocki) August 6, 2024

Przed nowym — starym szkoleniowcem „Koroniarzy” nie lada wyzwanie. Ostatnia pozycja w ligowej tabeli i niezbyt mocny skład sprawiają, że Koronie będzie trudno o byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jednak Zieliński jest doświadczonym trenerem, który nie raz przejmował drużynę w trakcie sezonu. Czy tym razem sprawi, że w sezonie 2025/2026 nadal zobaczymy Ekstraklasę w Kielcach?

