Do Ligue 1 trafi… Messi

Według najnowszych doniesień ”Le Parisien”, noszący słynne nazwisko młody talent Rayane Messi ma przenieść się z Dijon do RC Strasbourg. Jego transfer ma zamknąć się w kwocie 1,5 miliona euro. 17-letni młodzieżowy reprezentant Francji podpisze z nowym klubem trzyletni kontrakt.

17-letni Messi rozchwytywany

Przez swoje nazwisko kluby sprowadzające w przyszłości Rayane’a Messiego będą mogły z dumą ogłaszać, że w ich szeregi trafia Messi. Oczywiście nie zdobywca ośmiu Złotych Piłek, a ”tylko” młody i utalentowany francuski zawodnik, o którego zabiega spora liczba klubów, jednak już zawsze kojarzony będzie wyłącznie z jedną z największych postaci w historii piłki nożnej.

”Podrabiany” Messi swoje pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych drużynach FC Versailles 78. Już wtedy wzbudzał zainteresowanie klubów francuskiej ekstraklasy. W 2022 roku trafił do akademii Dijon. Pierwszy zespół w latach 2016-2021 występował w Ligue 1. Spadł do Ligue 2, a po dwóch latach zaliczył kolejną degradację – tym razem na trzeci poziom rozgrywkowy.

A week after making his first senior appearance, 16-year-old Rayane Messi scores his first senior goal. Very nifty and extremely shifty, he probably won't be at third-tier Dijon beyond this summer.pic.twitter.com/klJrZpZdFA — SCOUTED (@scoutedftbl) April 15, 2024

To właśnie w rozgrywkach Championnat National w kwietniu 2024 roku młody Messi zdobył swoją debiutancką bramkę w seniorskim futbolu. Mając zaledwie 16 lat stał się najmłodszym strzelcem w historii klubu na poziomie profesjonalnym. Rayane ma za sobą również bardzo udane występy reprezentacji Francji do lat 16 i do lat 17. Dijon nie udało się w pierwszym sezonie po spadku wrócić na poziom Ligue 2, więc zmusiło to klub do wyrażenia zgody na odejście swojego największego talentu, choć nie za małą kwotę, jak na ich warunki funkcjonowania.

Strasbourg pozyskał diament?

Dijon od samego początku rzucało dość duże sumy za utalentowanego 17-latka. Głównie mówiło się o żądanej kwocie czterech milionów euro. Jest ona spora, zważając głównie na jego małe doświadczenie w seniorskim futbolu. W kolejce ustawiło się kilka czołowych zespołów Ligue 1 – m.in. Monaco, Lille, czy Lens. Marsylia miała nawet ustawić to nazwisko jako swój priorytet transferowy na to okienko.

W tym gronie raczej nie przewijała się nazwa Strasbourg. Później jednak przez dość wygórowane oczekiwania Dijon większość klubów zdecydowała się na odpuszczenie tematu. Wtedy obserwujący całą sytuację z boku Strasbourg przystąpił do ataku. Dijon zdało sobie sprawę, że sprzedaż za żądaną kwotę jest niemożliwa, więc aktualnie są skłonni go wytransferować za 1,5 mln euro.

Strasbourg are close to reaching an agreement for wonderkid Rayane Messi (17), according to @MohamedTERParis. https://t.co/3ldr1EYnyY — Get French Football News (@GFFN) August 7, 2024

Niechciany właściciel

Jak informował Marc Mechenoua z ”Le Parisien”, Strasbourg jest o krok od ogłoszenia nowego nabytku. Warto zaznaczyć, że właścicielami tego klubu jest amerykańska spółka BlueCo, która pod sobą ma przede wszystkim londyńską Chelsea. Być może właściciele snują ewentualne plany sprowadzenia później Messiego do Anglii. Przejście do Ligue 1 będzie dla ”młodego Messiego” szansą na pokazanie swojego potencjału.

Zagorzałym fanom z grupy ”Ultra Boys 90” nie podoba się jednak polityka prowadzenia klubu. W sezonie 2023/24 wywieszali na trybunach banery uderzające we właścicieli. Momentem kulminacyjnym był mecz 27. kolejki Ligue 1 ze Stade Rennes, który poprzedzać miał przemarsz protestujących ultrasów pod Stade de la Meinau. Odmładzanie składu i pozbywanie się liderów nie spodobało się kibicom Strasbourga. Zastąpienie doświadczonych zawodników tymi z mniejszym stażem boiskowym nie przyniosło efektów. Podobnie jest w Chelsea. Strasbourg nie był w stanie nawiązać do sezonu 2021/22 i bić się oczołowe lokaty. Ultrasi wystosowali więc oświadczenie nawołujące do wsparcia protestu:

BlueCo, wynoście się! Do wszystkich, którzy kochają RCSA, widzimy się 31 marca, kiedy zagramy z Rennes. O godzinie 15:00 rozpoczniemy przemarsz pod stadion, podczas którego będziemy protestować przeciw przejęciu klubu przez BlueCo. Podczas marszu kibice Strasbourga wykrzykiwali m.in.: Nie chcemy u nas BlueCo. Nasza walka nie jest sprintem, to maraton. Może ona potrwać bardzo długo.

fot. PressFocus