Deniz Undav dopiął swego. Będzie kosztował 30 mln euro

Deniz Undav w końcu ma oficjalnie nowy klub. VfB Stuttgart wreszcie doszedł do porozumienia z Brighton w sprawie jego wykupu. Napastnik w minionych rozgrywkach pokazał się z bardzo dobrej strony w Bundeslidze, strzelając aż 18 goli i notując dziewięć asyst. Bardzo pomógł w wywalczeniu niespodziewanego wicemistrzostwa kraju. Jak informuje Fabrizio Romano, kwota transferu wyniesie około 30 milionów euro.

Deniz Undav trafił do Brighton zimą 2022 roku, lecz pierwsze pół roku w Unionie-Saint-Gilloise, pozostając w tym zespole. Było to bardzo ważne dla klubu, który walczył o upragnione mistrzostwo – pierwsze od sezonu… 1934/35. To się ostatecznie nie udało. W momencie zaklepywania transferu miał na koncie 18 goli w zaledwie 24 występach w lidze. Skończył z 26 trafieniami.

W ekipie „Mew” nie pełnił jednak istotniej roli. Wybiegał jedynie 620 minut w Premier League i z tego też powodu trafił na kolejne wypożyczenie do VfB Stuttgart. Na boiskach Bundesligi odnalazł się kapitalnie. Można powiedzieć, że dostosował się poziomem do ekipy „Die Rotten”, która niespodziewanie zajęła drugie miejsce i tym samym po 15 latach powróciła do Ligi Mistrzów. Deniz Undav łącznie w 33 meczach strzelił 19 goli i dołożył do tego dziewięć asyst. Razem z Serhou Guirassy’im stanowili o sile ataku drużyny.

🚨⚪️🔴 Stuttgart have agreed deal with Brighton to sign Deniz Undav, here we go!

Agreement in place for €30m package plus add-ons, as @kicker_VFB revealed.

Undav wanted Stuttgart move and it’s now agreed after long negotiations. pic.twitter.com/cKgE0kenQC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024