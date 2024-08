Tottenham bije swój rekord transferowy

Tottenham zakończył miniony sezon na piątej lokacie w tabeli Premier League jednak piłkarze Spurs mają sobie coś do udowodnienia. Rozpoczęli poprzednią kampanię od bardzo obiecujących wyników i sporych nadziei, a lokata gwarantująca Liga Europy może być uznana za pewne rozczarowanie. Kierownictwo stara się wziąć to pod uwagę i ulepszyć tryby w maszynie Ange’a Postecoglou. Nadchodzi więc czołowy napastnik ligi – Dominic Solanke.

Kilka dni temu szkoleniowiec Tottenhamu powiedział wprost Alasdair’owi Gold’owi z ”Football London”, że klub musi sprowadzić napastnika. ”To wciąż część składu, w której na ten moment jesteśmy prawdopodobnie najchudsi” – mówił trener Spurs. Transfer Solankego co nieco uzupełni braki ekipy z Londynu.

Bournemouth nie chciało się zgodzić na kwotę niższą od klauzuli (65 milionów funtów), z racji faktu 20 procent od przyszłej sprzedaży dla Liverpoolu. Tottenham finalnie przystał na żądania ”Wisienek”. Solanke stanie się najdroższym piłkarzem w historii Tottenhamu, przebijając wynik Tanguya Ndombele (60 milionów euro). Liverpool otrzyma 9,2 miliona funtów z transferu swojego byłego piłkarza. Po pierwszej części sezonu 2018/19 spędzonej poza kadrą pierwszego zespołu za ponad 20 milionów euro został sprzedany do Bournemouth

🚨⚪️ Dominic Solanke to Tottenham, here we go! Deal agreed for £65m package add-ons included, record fee.

Solanke set to travel for medical after contract until June 2030 agreed days ago.

Exclusive story from last week, confirmed. ✍🏻 pic.twitter.com/TegCCkbLmZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024