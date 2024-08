Oficjalnie: Anglia znalazła zastępcę Southgate’a

Anglia we wrześniowych meczach Ligi Narodów będzie prowadzona przez selekcjonera kadry U21 – Lee Carsley’a. Federacja oficjalnie ogłosiła, że Irlandczyk będzie tymczasowym szkoleniowcem. Jednak mając na uwadze drogę Garetha Southgate’a, nie można wykluczać, że Carsley wkrótce na stałe przejmie pierwszą reprezentację.

Angielskie media przed finałowym meczem EURO 2024 informowały, że Gareth Southgate dostał od federacji wolną rękę ws. decyzji co do swojej przyszłości. Miał być zachęcany przez FA do pozostania na stanowisku, ale ten podjął decyzję o pożegnaniu z pierwszą reprezentacją po niemal ośmiu latach. Równolegle Sky Sports ogłosiło listę czterech kandydatów do przejęcia schedy po 53-latku.

W tym gronie znalazło się dwóch Anglików – Eddie Howe i Graham Potter, zwolniony po zakończeniu sezonu 2023/24 z Chelsea Mauricio Pochettino oraz selekcjoner reprezentacji Anglii do lat 21 – Lee Carsley. Patrząc na drogę Southgate’a do pierwszej kadry to Irlandczyk wydawał się być faworytem do przejęcia drużyny wicemistrzów Europy. Southgate bowiem w latach 2013-16 prowadził kadrę do lat 21, a wcześniej pracował w federacji jako koordynator drużyn młodzieżowych.

The FA has drawn up a lengthy shortlist of possible candidates to replace Gareth Southgate, should he decide to resign as England manager 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Eddie Howe, Mauricio Pochettino, Graham Potter and current England U21 boss Lee Carsley are all on the list ⬇️ pic.twitter.com/jcJLad2VkU

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 16, 2024