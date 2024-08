Aaron Wan-Bissaka wraca do Londynu

Aaron Wan-Bissaka po pięciu latach opuszcza Manchester United. Prawy obrońca z powrotem zagra w Londynie. Tym razem jednak nie będzie to Crystal Palace, aktualnie prowadzone przez Olivera Glasnera. Nowym kierunkiem dla piłkarza (jeszcze) „Czerwonych Diabłów” będzie West Ham United. Jak informuje Fabrizio Romano klub z Old Trafford znalazł już następcę dla 26-latka.

Wychowanek Crystal Palace bardzo dobrze pokazał się w swoim klubie. W 2019 roku odebrał nawet tytuł najlepszego piłkarza „Orłów”, co przełożyło się na zainteresowanie się jego osobą ze strony Manchesteru United. W letnim okienku transferowym tego samego roku, przeniósł się do „Czerwonych Diabłów” za 55 milionów euro. Z miejsca wskoczył do podstawowej jedenastki i w pierwszych dwóch sezonach opuścił siedem meczów w lidze. W ostatnich latach coraz częściej na prawej obronie pojawiał się jednak Diogo Dalot. Minione rozgrywki nie były udane w wykonaniu Anglika. Piłkarz często borykał się z urazami. W sumie dla United wystąpił w 190 spotkaniach.

W trakcie przerwy między sezonami często spekulowano co do jego przyszłości. Wydaje się, że w ostatnich sezonach Wan-Bassaka obniżył swoje notowania i dlatego klub rozpoczął poszukiwania nowego defensora – mówiło się choćby o Denzelu Dumfriesie z Interu. W ostatnich tygodniach dochodziły głosy, że 26-latek może powędrować do Londynu, tym razem jednak zainteresował się nim West Ham United. Transfer Anglika do ekipy „Młotów” miał być uzależniony od przeprowadzki Noussaira Mazraouiego z Bayernu Monachium.

🚨⚒️ Aaron Wan-Bissaka to West Ham, here we go! Verbal agreement in place for right back to join #WHUFC from Man United as planned.

Understand medical tests already booked on Sunday for AWB! 🩺

Fee will be £15m. Man United authorized AWB to travel… Mazraoui, joining soon. pic.twitter.com/3tkpbPHBHm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024