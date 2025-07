Dawid Szot opuścił Wisłę Kraków i znalazł nowy klub

Dawid Szot tego lata stał się wolnym agentem, po tym jak jego wygasający kontrakt z Wisłą Kraków nie został przedłużony. Urodzony w stolicy Małopolski obrońca nie musiał czekać zbyt długo na podpisanie umowy z nowym klubem. Teraz zejdzie poziom niżej, ponieważ w sezonie 2025/26 zagra w Betclic 2. Lidze.

Dawid Szot w Sosnowcu

Wraz z końcem czerwca tego roku umowa Dawida Szota z Wisłą Kraków wygasła. Nie nastąpiło przedłużenie, zatem prawy obrońca oficjalnie został wówczas wolnym zawodnikiem. Jak mogliśmy jednak przeczytać w oświadczeniu krakowskiego zespołu, piłkarz pojechał jednak z drużyną „Białej Gwiazdy” na przygotowania do sezonu, by utrzymać dyspozycję. Wisła podkreśliła także, jakimi cechami charakteryzował się Dawid w okresie gry dla tego zespołu:

Dawid Szot, znany z boiskowej waleczności, solidności i przywiązania do barw klubowych, przez lata był wzorem zaangażowania i lojalności.

Jego poszukiwania nowego klubu nie trwały zbyt długo. Jak wiemy, nie raz zawodnicy poprzez np. wygórowane oczekiwania finansowe długo pozostają bez pracodawcy, ale nie w tym przypadku. Dawid Szot został bowiem nowym zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec. Będzie to sportowo zejście poziom niżej – do rozgrywek Betclic 2. Ligi. Po spadku w 2024 roku ekipa z Sosnowca nie była bowiem w stanie od razu wrócić na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Pomóc ma im w tym 24-letni obrońca, który właśnie podpisał umowę do czerwca 2027 roku.

Zostanie podstawowym wyborem?

Dawidowi zdecydowanie brakowało minut na poziomie Betclic 1. Ligi, ponieważ w ostatnim sezonie zanotował jedynie trzy występy, a łącznie na murawie spędził tylko 75 minut. Nieco więcej, bo sześć meczów, rozegrał w rezerwach na poziomie Betclic 3. Ligi. Po okresie spędzonym w Progresie Kraków Szot oficjalnie zasilił szeregi „Białej Gwiazdy” w lipcu 2018 roku. Wówczas rozpoczęła się jego siedmioletnia przygoda z tym klubem, która, oczywiście, rozpoczęła się od sekcji młodzieżowych.

Jego debiut w pierwszym zespole miał miejsce w sezonie 2018/19, kiedy to wybiegł na murawę w meczu z Wisłą Płock na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe, w całym wspomnianym sezonie rozegrał tylko dwa mecze w Ekstraklasie i to jeden po drugim – pierwszy z Wisłą Płock, a drugi z jego aktualnym zespołem, a więc z Zagłębiem Sosnowiec.

W seniorskim zespole Wisły Kraków rozegrał on łącznie 94 spotkania, zdobywając w nich cztery bramki oraz notując sześć asyst. Ma dopiero 24 lata, więc przed nim jeszcze sporo gry, a zejście szczebel niżej może okazać się idealnym momentem przełomowym w jego karierze. Pozostaje nam tylko czekać, co przyniesie nadchodzący sezon.

Fot. PressFocus