PSV na zakupach w Bundeslidze. Kilka lat temu był dużą gwiazdą

PSV Eindhoven mierzy bardzo wysoko w sezonie 2025/26. Dlatego też kierownictwo sportowe holenderskiego klubu działa aktywnie na rynku transferowym i robi co w swojej mocy, aby wzmocnić zespół prowadzony przez Petera Bosza. Mistrz Holandii upodobał sobie najwyraźniej Bundesligę jako swój „mini market”. Oficjalnie pozyskano już Mateja Kovara z Bayeru 04, zaś niebawem do PSV ma dołączyć czołowy napastnik niemieckiej ekstraklasy.

PSV z kolejnym transferem z Bundesligi

Po siedmiu latach pełnych wzlotów, emocji i wielu ważnych trafień, Alassane Plea żegna się z Borussią Moenchengladbach. Jak donosi „Sky”, doświadczony napastnik przenosi się do PSV Eindhoven, a jego odejście to symboliczny koniec pewnego rozdziału w historii „Źrebaków”. Francuz pożegnał się już z kolegami z zespołu i w najbliższych dniach przejdzie badania medyczne w Holandii.

Według „Kickera” opłata za transfer wyniesie około 4 milionów euro. Warto wspomnieć, że to drugi transfer PSV z Bundesligi w krótkim czasie. Szeregi mistrzów Holandii wzmocnił już Matej Kovar z Bayeru 04. Czech bowiem nie znajdzie przestrzeni na grę przy Marku Flekkenie i Lukasie Hradecky’m.

Plea trafił do Gladbach latem 2018 roku z OGC Nice za kwotę 23 milionów euro, co do dziś pozostaje najwyższym transferem w historii klubu. Od tego momentu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i regularnych zawodników BMG. W ciągu siedmiu lat gry, zaliczył 236 występów, w których zdobył 68 bramek i zanotował 53 asysty, stając się nie tylko ofensywną siłą, ale i mentorem dla młodszych graczy. Grał z „Die Fohlen” w Lidze Mistrzów, tworząc świetny duet z dzisiejszą gwiazdą Interu, Marcusem Thuramem.

Ostatni sezon był jednym z najlepszych w jego niemieckiej karierze. 11 goli i 6 asyst w 30 meczach Bundesligi uczyniły go drugim najskuteczniejszym piłkarzem drużyny, ustępując jedynie Timowi Kleindienstowi. Plea imponował nie tylko skutecznością, ale również elastycznością w ofensywie – potrafił grać zarówno jako klasyczna „dziewiątka”, jak i cofnięty napastnik czy skrzydłowy.

PSV skorzystało z „okazji”

Jego odejście nie jest zaskoczeniem. Plea wchodził właśnie w ostatni rok swojego kontraktu, a zawarta w umowie klauzula wykupu wygasła z końcem czerwca, co uczyniło transfer do PSV szczególnie atrakcyjnym dla holenderskiego klubu. Dla samego zawodnika przenosiny do Eredivisie to szansa na nowy impuls i prawdopodobnie większą rolę w europejskich rozgrywkach – PSV regularnie występuje w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy.

Dla Borussii oznacza to jednak konieczność szybkiego działania na rynku transferowym. Po kontuzji Kleindiensta i niepewnej formie Tomasa Cvancary, Gladbach pozostaje z poważnym wakatem w ofensywie. Brak klasowego, zdrowego napastnika może mieć poważne konsekwencje w walce o stabilność w tabeli Bundesligi w sezonie 2025/26. Francuz był nie tylko cennym zawodnikiem, ale też postacią niezwykle lubianą przez kibiców. Jego charakterystyczna pewność siebie na boisku, opanowanie przy rzutach karnych i umiejętność gry kombinacyjnej sprawiały, że często stanowił o jakości ofensywy Gladbach. Jego transfer do PSV oznacza zatem nie tylko stratę sportową, ale również emocjonalną.

Dla PSV Eindhoven to wartościowe wzmocnienie – 32-letni Pléa wnosi doświadczenie z jednej z topowych lig Europy, a także naturalny instynkt strzelecki. Klub z Eindhoven zyskuje piłkarza gotowego do natychmiastowej gry na wysokim poziomie. Wydaje się kimś kto wniesie więcej niż choćby Lucas Perez, który szybko po transferze poważnie zachorował, a podpisał umowę na jedną rundę.

Pożegnania nigdy nie są łatwe, szczególnie gdy dotyczą zawodników, którzy przez lata stanowili o tożsamości drużyny. Jednak czasem nowy etap – zarówno dla zawodnika, jak i klubu – jest nieunikniony. Dla Alassane’a to szansa na świeży początek, dla Borussii – wyzwanie, by zbudować ofensywę na nowo.

fot. PressFocus