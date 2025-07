OFICJALNIE: Polak miał wrócić do Ekstraklasy, a zdecydował się na pozostanie w Niemczech

Dużo było spekulacji medialnych dotyczących przyszłości Bartosza Białka. Mówiło się nawet, że Polak może wrócić do klubu Ekstraklasy, w którym się wychował i zapracował na wyjazd do Bundesligi. Finalnie okazało się, że przynajmniej póki co dalej będzie występował za zachodnią granicą. Oficjalnie został nowym zawodnikiem klubu z zaplecza Bundesligi.

Polak z nowym klubem

Bartosz Białek miał piorunujące wejście do Ekstraklasy. Już w pierwszym swoim sezonie na poziomie seniorskim stał się podstawowym napastnikiem Zagłębia Lubin. W zaledwie 19 meczach strzelił dziewięć goli, czym zwrócił na siebie uwagę większych klubów. Finalnie za kilka milionów euro przeniósł się do niemieckiego Wolfsburga, w którym pierwszy sezon miał całkiem udany. Na poziomie Bundesligi wystąpił w 19 spotkaniach – bardziej epizodach – i zdobył dwie bramki. Jednak już pod koniec rozgrywek zaczęły się problemy Polaka z kontuzjami.

Białek zerwał więzadła krzyżowe, przez co kilka następnych miesięcy musiał spędzić poza boiskiem. Po powrocie zaliczył 12 występów, po czym Wolfsburg zdecydował się na wypożyczenie swojego napastnika. Polak udał się do holenderskiego Vitesse, gdzie poza jednym mniejszym urazem przez cały sezon był podstawowym graczem. W 25 meczach rozegrał ponad półtora tysiąca minut i strzelił pięć goli. Mimo tego nie znalazło się dla niego miejsce po powrocie do Niemiec i został oddany na rok do belgijskiego Eupen.

Podczas drugiego transferu czasowego od początku do praktycznie samego końca zmagał się z problemami zdrowotnymi. Wrócił dopiero na sześć ostatnich spotkań i – jak się okazało – do tej pory ostatnich. Miniony sezon spędził w Wolfsburgu, jednak nawet nie pojawił się na boisku, bowiem Polaka wykluczyły problemy z kolanem. Jasne się stało, że jego czas w klubie dobiegł końca i będzie sobie szukał nowego pracodawcy. Mówiło się o powrocie do Polski, w tym do Zagłębia Lubin, ale zdecydował się on na pozostanie w Niemczech.

Oficjalnie 23-latek został nowym zawodnikiem Darmstadt, występującego na zapleczu Bundesligi. Co ciekawe, jego partnerem w ataku będzie Yosuke Furukawa, który w poprzednim sezonie był wypożyczony do Górnika Zabrze. Japończyk wrócił do ojczyzny, po czym definitywnie przeniósł się do Niemiec. O transferze poinformowała też agencja BMG Sport, która reprezentuje interesy Polaka. Będzie on nosił koszulkę z numerem „27” na plecach.

Białek skomentował swój transfer

– Bartosz ma ogromne atuty. Jest pełnoprawnym środkowym napastnikiem, grającym dwoma nogami, siłą w grze w powietrzu i wysoką inteligencją gry. Ale mamy też świadomość, że w niedawnej przeszłości prawie nie miał czasu na grę z powodu kontuzji, jesteśmy usatysfakcjonowani, że znaleźliśmy z Bartoszem rozwiązanie, które uwzględnia to tło. Dlatego też postrzegamy zaangażowanie naszej obecnej budowy drużyny w ataku jako zobowiązanie wysokiego zysku niskiego ryzyka – powiedział dla klubowych mediów Paul Fernie, dyrektor sportowy nowego zespołu Polaka.

– Rozmowy z klubem przebiegły bardzo dobrze, pokazany mi został jasny plan. Bardzo chciałem pojechać do Darmstadt i dlatego nie zdecydowałem się na inne oferty. Z pewnością nie jest wadą, że znam już trenera Floriana Kohfeldta i mam wyczucie tego, czego ode mnie oczekuje. Nie mogę się doczekać nowego zadania w Darmstadt i postrzegam je jako okazję do pokazania, do czego jestem zdolny po trudnym czasie. Czuję się sprawny fizycznie i gotowy do udowodnienia siebie – stwierdził Białek dla klubowych mediów Darmstadt.

Fot. SV Darmstadt 98