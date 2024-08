Manchester United latem przedłużył Erika ten Haga, a także dostał się w ręce sir Jima Ratcliffe’a jeśli chodzi o stronę sportową. Oznacza to dalsze działanie na modłę Holendra. W dzień przegranego po karnych meczu o Tarczę Wspólnoty, Fabrizio Romano potwierdził, że do klubu z Old Trafford trafią wkrótce dwaj piłkarze z paszportem holenderskim (a jakże!) – Matthijs de Ligt oraz Noussair Mazraoui. Drugi z piłkarzy to reprezentant Maroka.

Manchester United z podwójnym skalpem

Matthijs de Ligt ruch na Old Trafford miał (można powiedzieć) zapisany w gwiazdach. Od początku ery Erika ten Haga zapowiadało się na to, że były obrońca Juventusu trafi pod skrzydła swojego trenera z czasów Ajaksu Amsterdam. Na dniach stanie się to faktem. Wydaje się, że nie przeszkodzi w tym fakcie nawet sytuacja z ostatnich dni – o potencjalnej ucieczce de Ligta z miejsca wypadku pisaliśmy TUTAJ.

Holenderski stoper trafi do ”Teatru Marzeń” za 45 milionów euro plus pięć w bonusach. Płatność ma się odbyć w trzech ratach, a umowa została podpisana na pięć lat z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nie jest to jednak jedyny transfer, który się wkrótce dokona – ba, to nie jedyny nowy nabytek United z Bayernu Monachium.

Były piłkarz Juve jest poniekąd zastępstwem dla Leny’ego Yoro, który krótko po transferze na Old Trafford doznał kontuzji, która wykluczy go na jakiś czas. Francuz przybył niedawno do klubu za kwotę 62 milionów euro. Długo wydawało się, że trafi do Realu Madryt, jednak Manchester United zadziałał bardzo sprawnie.

🚨🔴 Matthijs de Ligt to Manchester United, here we go! Bayern accept Man United condition to include add-ons. €45m fixed fee, €5m add-ons and also payment spread over three years. Matthijs to sign five year deal plus one year option… as soon as authorized to travel. pic.twitter.com/DV53zXq8gu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024

Poza de Ligtem na Old Trafford przybędzie też boczny obrońca bawarczyków, Noussair Mazraoui. To stary znajomy zarówno ten Haga, jak i stopera. Marokańczyk z holenderskim paszportem trafi do Anglii za łącznie 20 milionów euro – tyle bowiem wyniesie płatność już razem z bonusami. Tutaj też bawarczycy poszli na rękę klubowi z Old Trafford – jak ogłosił Fabrizio Romano, płatność została rozłożona na korzystnych warunkach. Agentką, która pilotowała transfer była Rafaela Pimenta, zaufana niegdyś wspólniczka Mino Raioli.

Manchester United zaczyna sezon ligowy od starcia 16 sierpnia u siebie z Fulham. Po rozczarowującym sezonie zakończonym na ósmej lokacie oraz FA Cup, latem do klubu przyszli już Joshua Zirkzee i wyżej wymieniony Yoro.

Fot. PressFocus