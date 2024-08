Napoli ma sprowadzić reprezentanta Brazylii

Jak informuje dziennikarz „Relevo” Matteo Moretto włoskie Napoli jest bardzo blisko podpisania umowy z Davidem Neresem. 27-letni reprezentant Brazylii ostatnie dwa sezony spędził w Portugalii, gdzie bronił barw stołecznej Benfiki.

Po co David Neres w Napoli?

Nowy szkoleniowiec klubu z Neapolu Antonio Conte domagał się transferów. W letnim okienku transferowym klub opuścił Piotr Zieliński, który po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do ligowego rywala Napoli czyli Interu Mediolan. Reprezentant Polski nie jest jedynym ofensywnym zawodnikiem, który opuści klub spod Wezuwiusza.

Z zespołem pożegnał się również Jasper Lindstrøm. Duńczyk przychodził do Neapolu jako gwiazda Eintrachtu Frankfurt rok temu. Z tym transferem wiązano spore nadzieje. Okazały się one złudne – także z powodu zamieszania jakie cały sezon trwało w klubie. Napoli w całym sezonie miało trzech różnych trenerów i ligę skończyło na miejscu nr 10. Trener Antonio Conte nie widzi miejsca w swoim zespole dla ofensywnego piłkarza i bez żalu pozwolił mu odejść na wypożyczenie do Evertonu.

Wobec utraty dwóch ofensywnych piłkarzy linia ataku Napoli wymaga wzmocnień. Pierwszym z nich ma być David Neres. 27-letni Brazylijczyk może grać zarówno po lewej jak i po prawej stronie ataku. Według Matteo Moretto agent zawodnika przebywa we Włoszech i rozmawia z Napoli. Sam David Neres nie został powołany na ligowy mecz, który Benfica rozegrała w niedzielę.

Il Napoli vuole stringere per David Neres. L’agente dell’esterno brasiliano si trova in Italia per provare a definire il trasferimento. Le parti sono molto vicine. Intanto il Benfica non lo convoca per la gara odierna di campionato. pic.twitter.com/HcuyO1fkJp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 11, 2024

Poplątane ścieżki kariery

David Neres to wychowanek Sao Paulo. W lidze brazylijskiej nie pograł długo, bo już 19-letniego skrzydłowego wyłowił Ajax Amsterdam. W holenderskiej Eredivisie od początku zachwycał notując 15 bramek i 14 asyst już w pierwszym sezonie. Sezon później wykręcił niemal identyczne liczby i pomógł Ajaxowi awansować do półfinału Ligi Mistrzów.

W kolejnych latach Brazylijczyk przestał się jednak rozwijać. Duży wpływ miała na to kontuzja kolana, którą odniósł w sezonie covidowym. Po powrocie do gry jego pozycja w Amsterdamie osłabła, w związku z czym notował coraz mniej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. W styczniu 2022 roku zdecydował podjął decyzję o transferze w zaskakującym kierunku. Jego nowym pracodawcą został Szachtar Donieck.

W nowym klubie nie zdążył nawet zadebiutować zanim w kraju wybuchła wojna po ataku Rosji na Ukrainę. Po pięciu miesiącach rękę do niego wyciągnęła Benfica, gdzie odżył na nowo i wrócił nawet do reprezentacji „Canarinhos”. W pierwszym sezonie w nowym miejscu nawiązał do liczb jakie notował tuż po przenosinach na Stary Kontynent występując na swojej ulubionej pozycji – prawego skrzydłowego. W sezonie 2023/2024 musiał jednak grać po lewej stronie – prawe skrzydło obsadził Ángel Di María.

🔎 Mais assistências entre brasileiros por clubes europeus nas últimas duas temporadas: 31 – 🇧🇷 Vinícius Júnior (Real Madrid)

23 – 🇧🇷 David Neres (Benfica)

21 – 🇧🇷 Raphinha (Barcelona)

20 – 🇧🇷 Rodrygo (Real Madrid)

16 – 🇧🇷 Neymar (PSG) pic.twitter.com/2691uUCJxI — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 11, 2024

W Napoli David Neres o miejsce na prawym skrzydle będzie rywalizował z doświadczonym Matteo Politano oraz sprowadzonym zimą z Hellasu Verona Cyrilem Ngonge.

fot. PressFocus