Atalanta Bergamo nie zatrzymuje się na letnim rynku i po raz kolejny pokazuje dlaczego to jeden z najlepszych projektów w aktualnych realiach piłki nożnej. Nie tak dawno Mateo Retegui przybył do klubu w niecałe 72 godziny po tym, gdy Gianluca Scamacca zerwał więzadła krzyżowe. W ostatnich godzinach podobnie, ale bez potrzeby zastępowania kogoś, ”La Dea” zadziałała w sprawie Raoula Bellanovy. Wychowanek Milanu ponownie zagra u zwycięzcy Ligi Europy 2024.

Atalanta królową okazji letniego rynku

Raoul Bellanova to boczny obrońca, grający w Torino czy wcześniej w Interze na pozycji prawego wahadłowego. Torino dostanie za niego 20 milionów euro plus bonusy (prawdopodobnie cztery miliony). Jeśli spełnią się oczekiwania co do bonusów, Torino zarobi na nim trzykrotność tego, co na niego wydało i to po zaledwie roku gry! ”Granata” zainwestowała w niego siedem milionów euro w 2023 roku. Znany jest z kolei następca Bellanovy w Torino. To norweski piłkarz Feyenoordu Mats Pedersen.

Włoski wahadłowy to okaz zdrowia. Wystąpił aż w 37 spotkaniach Serie A i w ponad połowie (19 z nich) po 90 minut. Trener Ivan Jurić nie wyobrażał sobie bez niego składu, stąd jego licznik to aż 3210 rozegranych minut we wszystkich rozgrywkach. Jedynie bramkarz Vanja Milinković-Savić go przebił. W tym sezonie Bellanova już zdążył dać „liczbę” w ofensywie, bo zaliczył asystę przy golu na 1:0 dla Torino na San Siro z Milanem. Atalanta uwielbia kłaść nacisk na wahadła, stąd transfer dobrze znającego schematy zawodnika.

🚨⚫️🔵 EXCL: Raoul Bellanova to Atalanta, here we go! Important signing as deal has been agreed with Torino. €20m fixed fee plus add-ons. Bellanova has also agreed on personal terms. Exclusive story from today confirmed as Torino advance to sign Pedersen from Feyenoord as RB. pic.twitter.com/kHwXhlvdU3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Jest jednym z licznych przykładów grania po obu stronach mediolańskiej barykady w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach. Do takich zawodników można zaliczyć choćby: Francesco Acerbiego, Matteo Darmiana czy Hakana Calhanoglu. Bellanova zagrał w finale Ligi Mistrzów 2023, wszedł w Stambule z ławki na ostatni kwadrans za Denzela Dumfriesa w przegranym meczu z Manchesterem City.

Wahadłowy ma już na koncie dwa występy w seniorskiej kadrze Italii. Przez 13 lat był adeptem akademii Milanu, lecz jego kariera rozkręcała się bardzo powoli. Najpierw zagrał raz w Girondins Bordeaux, następnie w Atalancie w 2020 roku. Teraz wraca do Bergamo jako jeden z najzdolniejszych włoskich aktualnie piłkarzy. Ma aż 88 meczów we wszystkich młodzieżówkach – od U15 do U21. W dotychczasowej karierze trafił do siatki jedynie dwa razy. To bardzo szybki piłkarz, który ze swojej zalety czyni duży pożytek.

Atalanta naprawdę nie ma dosyć

Gdy wydawało się, że kadra drużyny jest kompletna, z Turcji dochodzą wieści o tym, że ”La Dea” chce jeszcze wypożyczyć Rodrigo Becao z Fenerbahce. Brazylijczyk nad Bosforem radzi sobie bardzo w kratkę, a przez lata zapracował na łatkę obrońcy bezkompromisowego na Półwyspie Apenińskim, gdzie był filarem defensywy Udinese. Pasuje on jako piłkarz do rotacji z Isakiem Hienem, który także jest obrońcą agresywnym.

Atalanta do tej pory sprowadziła:

Drużyna „Bergamaschich” kilkanaście dni temu przegrała na PGE Narodowym z Realem Madryt w meczu o Superpuchar Europy. Wygrała jednak w pierwszej kolejce Serie A z Lecce aż 4:0, a po dublecie strzelili dwaj nowi piłkarze – Retegui oraz Brescianini.

Fot. PressFocus