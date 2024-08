Fulham wzmacnia obronę zawodnikiem ligowego rywala

Tego lata Fulham straciło dwie kluczowe postacie w linii obrony. Po kilku latach w klubie z Craven Cottage odeszli Tim Ream oraz Tosin Adarabioyo. Drużyna dopiero pod koniec okienka transferowego łata dziurę w defensywie spowodowaną ich odejściem. Jak informuje Fabrizio Romano, Joachim Andersen przeniesie się do ekipy Marco Silvy. To nie pierwsza przygoda Duńczyka w tej części Londynu i nie jedyne wzmocnienie „The Cottagers”

W poprzednim sezonie Fulham szybko zagwarantowało sobie miejsce dające utrzymanie w lidze. Finalnie skończyło się na 13. miejscu, trzymając się spokojnie w tej okolicy przez cały czas. Londyńczycy tego lata bardzo się osłabili, zwłaszcza w defensywie. Najbardziej bolesna wydaje się dziura, którą pozostawił swoim odejściem Joao Palhinha. Portugalczyk odszedł do Bayernu Monachium.

Fulham co prawda zainkasowało za swojego gwiazdora linii pomocy aż 51 milionów euro, jednak nie wydaje się, że któryś obecnych zawodników będzie w stanie wejść na jego poziom. Portugalczyk trzymał w ryzach linię pomocy i był pierwszym pomocnikiem, tuż za obrońcami. Jest to piłkarz, który najczęściej odbierał piłkę w Premier League w sezonie 2023/24 (152 razy). Zdecydowanie tym się wyróżnia. Z klubu odeszły również dwie istotne postacie ze środka defensywy – wspomniani Ream oraz Adarabioyo.

Ream występował w drużynie od 2015 roku i śmiało można powiedzieć, że był w niej postacią ikoniczną. W barwach Fulham wygrywał Championship, dwukrotnie play-offy o awans do Premier League i został wybrany najlepszym piłkarzem klubu w sezonie 2017/18. Wystąpił w ponad 300 meczach, lecz w 2023/24 już tylko w 18. Wraz z końcem swojej umowy zdecydował się dołączyć do Charlotte FC z MLS, gdzie jego klubowym kolegą zostanie Karol Świderski.

Kolejnym zawodnikiem, który opuścił drużynę jest Tosin Adarabioyo. 26-latek trafił do Fulham w 2020 roku. W minionych rozgrywkach zaliczył 20 spotkań w Premier League. Stracił jednak początek sezonu przez kontuzję pachwiny. W czerwcu jego umowa dobiegła końca i obrońca zdecydował się przenieść do Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Adrabioyo był pierwszym z wielu wzmocnieniem „The Blues” tego lata.

Wygląda na to, że Fulham wreszcie znalazł lekarstwo na swoje problemy w linii obrony. Od kliku tygodni trwały negocjacje między Crystal Palace a „The Cottagers” w sprawie transferu Joachima Andersena. Drużyna „Orłów” początkowo domagała się blisko 40 milionów funtów. Jak informuje Fabrizio Romano, obydwie strony wreszcie się dogadały. Koszt transakcji wraz ze wszystkimi dodatkami ostatecznie wyniesie około 30 milionów funtów.

⚪️⚫️ Joachim Andersen to Fulham, here we go! Deal in place for £30m package as Andersen's new agents are completing personal terms details.

Medical tests booked, Andersen will leave Crystal Palace to join Marco Silva's project.

Fulham also count on Sander Berge to sign today. pic.twitter.com/OiIjN9rgS7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024