AS Roma latem 2024 roku nie wie co to nuda. W ostatnich dniach doszło do pełnej zwrotów akcji transferowej sagi dotyczącej Paulo Dybali i jego odejścia do Arabii Saudyjskiej. To jednak nie koniec zamieszania pomiędzy rzymskim klubem a bogatym w złoża ropy naftowej państwem. Do ”Wiecznego Miasta” przybywa bowiem pierwszy w historii Serie A piłkarz z tego kraju, Saud Abdulhamid z Al Hilal. 25-latek ma kosztować 2,5 miliona euro.

Roma kupuje w… Arabii Saudyjskiej

W ciągu kilku najbliższych godzin do Rzymu celem transferu do AS Romy przybędzie Saud Abdulhamid, 25-letni prawy obrońca Al-Hilal. Piłkarz otrzymał zgodę na piśmie, włoski klub ją także dostał, podaje „Arriyadiyah”. Prawy obrońca to 36-krotny reprezentant Królestwa Arabii Saudyjskiej (strzelił jednego gola). Według znających go dobrze: to piłkarz, który zagra też na lewej obronie i jest dobry w pojedynkach 1 vs 1. Ma on dobry drybling oraz umiejętność kontroli nad piłką.

First ever Saudi player to play in the Serie A 🇸🇦

First ever Saudi player to play in the Serie A 🇸🇦

Saud Abdulhamid remember the name 🫡

Zagrał on 96 spotkań w Al-Ittihad, a 119 w Al-Hilal. Dla Arabii Saudyjskiej wystąpił w trzech różnych turniejach – igrzyska olimpijskie Tokio 2021, mistrzostwa świata 2022 oraz Puchar Azji 2023. W meczu z Polską, który był spotkaniem drugiej kolejki – rozegrał całe spotkanie. Był wtedy jednym z ośmiu zawodników Al-Hilal, którzy stanowili o sile narodowej reprezentacji i wystąpili od pierwszej minuty. To było jeszcze przed ekspansją wielu europejskich zawodnikó do Saudi Pro League.

Obrońca ma wydolność konia. Według badań FIFPro, Abdulhamid w okresie 1 lipca 2023 – 2 czerwca 2024 zagrał najwięcej meczów, bo 67. Aż 75% z tych spotkań rozegrane było pomiędzy sobą w odstępie mniej niż pięciu dni. Jest na tej liście… liderem, wyprzedzając chociażby Fredrika Aursnesa, Johna McGinna, Juliana Alvareza czy Darwina Nuneza.

There's something most people didn't know about Saud abdulhamid 👇🏻 There is no player globally who played as many matches last season as him and his performance was very high I have mixed feelings right now because I'm alhilal fan but we all wish him success.

Abdulhamid w 2024 roku był łączony z kilkoma klubami z lig TOP 5. Podczas finalizacji negocjacji z Romą, cały transfer próbowało przejąć Stade de Reims. Na początku letniego okna mówiło się także o zainteresowaniu Tuluzy oraz angielskiego West Hamu.

AS Roma w pierwszej kolejce rozegrała spotkanie na Sardegna Arena w Cagliari i dość sensacyjnie straciła punkty z drużyną Davide Nicoli. Podopieczni Daniele De Rossiego bardzo słabo wyglądali bez swojego lidera z Argentyny, Dybali. Słabo wypadł Artem Dowbyk, którego skutecznie zgasił w zarodku Mateusz Wieteska. Czterokrotny reprezentant Polski wkrótce może trafić do Palermo.

Fot. PressFocus