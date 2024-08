FAME MMA 22 Ultimate: Zapowiedź, karta walk, typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.95 Tomasz Adamek - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński Pełen dystans NIE Obstaw

Głównie zajmujemy się piłką nożną, ale tym razem chwilowo jesteśmy zmuszeni zmienić dyscyplinę, bo wracają freak-fighty od których mieliśmy małą przerwę, a dzięki temu oczekiwania są ogromne. O tym wydarzeniu mówi się już od dłuższego czasu i ma być najlepsze w historii do tej pory! Czas na kolejne grzmoty, nokauty i rozlew krwi. FAME wraca, a tym razem zagości w wyjątkowym miejscu: PGE Narodowy w Warszawie, a gala numer 22 odbędzie się już 31 sierpnia 0 godzinie 19:30. Obsada jest naprawdę mocna, więc w każdym pojedynku powinniśmy być świadkami sporych emocji. Głównym daniem oczywiście będzie pojedynek w boskie między Tomaszem Adamkiem, a Kasjuszem Życińskim, ale pozostałe starcia zapowiadają się równie pasjonująco! Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź FAME MMA 22, zapraszam do lektury!

FAME MMA 22: Ultimate – typy bukmacherskie

W pierwszej kolejności musimy się skupić na walce wieczoru: Tomasz Adamek vs Kasjusz Życiński. „Góral” we freak-fightach zadebiutował na FAME MMA 21 w Gliwicach, gdzie w boksie zmierzył się z Patrykiem Bandurskim. Tomek zachwycił wszystkich szybkością i kombinacją ciosów, biorąc pod uwagę jego wiek. Nawet można powiedzieć, że się bawił i cieszył, a jak sam mówi robi to dla kibiców, aby dostarczyć im sporo emocji i gdyby chciał to skończyłby przed czasem. Przed walką obaj wypowiadali się o sobie z wielkim szacunkiem i to było widoczne nawet podczas pojedynku. A tego już nie można powiedzieć przy okazji tego starcia, bo „Don Kasjo” od początku atakuje swojego rywala, wypowiada dużo negatywnych słów i zdaniem wielu nie okazuje respektu. Adamek na konferencjach nie daje się sprowokować i sprowadzić do tego „poziomu” rozmowy. Kasjusz ostatnie dwie walki stoczył przeciwko Boxdelowi oraz Arkadiuszowi Tańculi i o ile z Arkiem kontrolował pojedynek od początku do końca na zasadach bokserskich i wygrał na punkty to z Boxdelem już niejednogłośnie, było sporo kontrowersji. Boks to chleb powszedni Tomka i myślę, że za te wiele przykrych słów będzie chciał zakończyć walkę w ostatniej rundzie. Walka na pełnym dystansie? Tym razem nie.

Drugi pojedynek to: Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski kontra Krzysztof „Diablo” Włodarczyk w formule MMA. Diablo to polski bokser, były mistrz świata organizacji WBC oraz były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej. Jeszcze niedawno zawodnik wypowiadał się krytycznie o freak-fightach, a teraz twierdzi, że pieniądze przekonały go do zmiany decyzji. Trzeba pamiętać, że walka odbędzie się w formule MMA, więc Krzysztof może mieć problemy. „pashaBiceps” trenuje od dawna, chociaż do tej pory stoczył dwa pojedynki: pokonał „Owcę WK” i przegrał z Marcinem Dubielem, ale to było prawdziwe show w wykonaniu obu panów i ogrom ciosów. Moim zdaniem Jarek nie będzie lekceważył przeciwnika i z obu stron będzie ostrożna walka. Powyżej 2.5 rundy.

FAME MMA 22: Ultimate – karta walk

FINAŁ TURNIEJU W KLATCE RZYMSKIEJ (NO LIMIT) / MMA

⁠MAIN EVENT

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Tomasz „Góral” Adamek / boks

⁠CO-MAIN EVENT I

Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski vs Krzysztof „Diablo” Włodarczyk / MMA

CO-MAIN EVENT II

Krzysztof „Bestia z Tokio” Gonciarz vs Tomasz „Gimper” Działowy / boks, małe rękawice

Półfinał turnieju #2

⁠Półfinał turnieju #1

⁠Amadeusz „Ferrari” Roślik vs Kamil „Szczurek” Łaszczyk / MMA

⁠Marta „Linkimaster” Linkiewicz vs Karolina Owczarz / K-1, małe rękawice

⁠Maciej „Kieras” Bandurski vs Dawid „Crazy” Załęcki / boks, małe rękawice

Turniej o 2 100 000 zł:

Piotr „Szeli” Szeliga vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka / MMA

Piotr „Tybori” Tyburski vs Tomasz „Zadyma” Gromadzki / MMA

Alan Kwieciński vs Arkadiusz Tańcula / MMA

Grzegorz „Greg” Gancewski vs Kamil „Taazy” Mataczyński / MMA

Kanał otwarty:

Paweł „Big Woman” Tyburski vs Norman „Stormin” Parke / BOKS, K-1, MMA

BONUS FREE FIGHT

Filip Bątkowski vs Marcin „Polish Zombie” Wrzosek / boks, małe rękawice

FAME MMA 22: Ultimate – zapowiedź gali

Na gali zobaczymy aż czternaście pojedynków. Spore emocje wzbudza turniej w klatce rzymskiej, gdzie zwycięzca zgarnia aż 2 100 000 zł! A zobaczymy w nim między innymi Alana Kwiecińskiego, Piotra Szeligę czy Arkadiusza Tańculę. Na pewno trzeba zwrócić na hitowe starcie Pań, gdzie Marta „Linkimaster” Linkiewicz zawalczy w K-1, małe rękawice z Karoliną Owczarz, czyli polską bokserką wagi lekkiej, zawodniczką MMA. Dwie bomby tego wieczoru to oczywiście Krzysztof „Diablo” Włodarczyk z Jarosławem „pashąBicepsem” Jarząbkowskim oraz Tomasz „Góral” Adamek z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. Na konferencji mocno iskrzyło między zawodnikami, szczególnie Amadeusz Ferrari zapowiada „egzekucję” na Kamilu Łaszczyku.

Gdzie obstawiać FAME MMA 22: Ultimate

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA 22: Ultimate

Gala FAME MMA 22: Ultimate dostępna jest po wykupieniu dostępu PPV. Cena dostępu premium na oficjalnej stronie federacji wynosi 54,99 zł. Galę można obejrzeć też w CANAL+ po wykupieniu subskrypcji (39 zł).

