Perełka FC Barcelony z poważną kontuzją

Ostatnie minuty wtorkowego spotkania FC Barcelony z Rayo Vallecano kibice tych pierwszych będą przeklinać przez bardzo długi czas. Marc Bernal, 17-letni defensywny pomocnik, który szturmem wdarł się do wyjściowej jedenastki „Dumy Katalonii” i jest jednym z odkryć sezonu w jednej z akcji pechowo zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Teraz czeka go co najmniej kilkumiesięczna przerwa – oznacza to, że w tym sezonie młody Hiszpan może już nie wrócić na boisko.

Pech wychowanka FC Barcelony

Marc Bernal rozgrywał kolejne świetne spotkanie w barwach „Blaugrany”. Mimo, że Robert Lewandowski i spółka przegrywali do przerwy z Rayo Vallecano na Estadio de Vallecas w drugiej połowie udało im się odwrócić wynik spotkania – w dużej mierze dzięki fantastycznemu występowi debiutującego w zespole Daniego Olmo.

W drugiej połowie Rayo Vallecano straciło siły i jedyne zagrożenie jakie potrafili wykreować to okazjonalne kontry. Jedna z takich kontr zakończyła się fatalnie dla Marca Bernala. Defensywny pomocnik asekurował prawą obronę i próbował zatrzymać pędzącego z piłką Isiego Palazona.

🚨🚨 Lesión Marc Bernal🚨🚨 Imagen donde podemos ver un impacto en trayectoria medial que se produce sin que el pie este apoyado, pero que fruto de la inercia puede convertirse en un mecanismo lesional de LCA (Valgo forzado por el impacto y rotación interna) pic.twitter.com/QiX3aJsbed — Quim Moreno Pujol (@Quim_moreno) August 27, 2024

17-latek z FC Barcelony faulował starszego rodaka na tyle pechowo, że ten upadając uderzył w kolano Marca Bernala, które wygięło się w nienaturalny sposób. Wychowanek „La Masii” natychmiast z ogromnym grymasem upadł na murawę i po dłuższej wizycie służb medycznych zszedł z boiska w efekcie czego „Duma Katalonii” mecz musiała kończyć w dziesiątkę.

🚨Marc Bernal se rompe el LCA🚨 El LCA tiene función de limitar el desplazamiento de la tibia hacia delante sobre el fémur, el golpe de Isi provoca la tibia se desplaze anteriormente y medialmente provocando la rotura de este ligamento. pic.twitter.com/dKqsgDSty4 — Fisioterapeuta (@fisiolaliga) August 27, 2024

To nie koniec świata

Tak poważna kontuzja dotykająca bardzo młodego piłkarza, który dopiero rozpoczyna swoją seniorską karierę może zrujnować dobrze zapowiadającą się karierę. Może, ale… nie musi. Kontuzje tego typu się zdarzają i bardzo istotnym czynnikiem jest psychika, nad którą trzeba pracować w trakcie kontuzji.

Za przykład z Barcelony może posłużyć Xavi. Legenda „Blaugrany” doznała tego typu kontuzji w 2005 roku a następnie wróciła na jeszcze wyższy poziom. Złote lata FC Barcelony przypadają na lata 2009-2015 czyli czas długo po kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w kolanie.

Nie zawsze jednak powroty po takiej kontuzji są szybkie. Doskonałym przykładem tego typu sytuacji jest Gavi. Inny młody Hiszpan doznał kontuzji w listopadzie 2023 roku i jeszcze nie wrócił na boisko. Hiszpańskie media jakiś czas temu donosiły, że nie wróci wcześniej niż w 2025 roku. To oznacza, że będzie pauzował przez prawie 1,5 roku.

Gavi’s message to Marc Bernal 🥺 pic.twitter.com/3FRcvg5jGF — Zelo (@FCBZelo) August 28, 2024

Czasy, w których zerwanie więzadła krzyżowego było wyrokiem kończącym karierę dawno minęły. Oczywiście – do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie. Należy zaznaczyć, że przy tego typu kontuzji często dochodzą urazy okolicznych części nogi. Więzadła są swego rodzaju bezpiecznikiem, bez którego cały staw kolanowy cierpi.

Często mawia się, że rosnąca liczba urazów wynika ze zbyt dużej eksploatacji zawodnika. W przypadku Marca Bernala tego typu wytłumaczenia nie znajdą zastosowania. Trener Hansi Flick dość rozsądnie rozkładał siły młodego zawodnika – mecz z Rayo był pierwszym, w którym wychowanek FC Barcelony zagrał ponad 90 minut. Miejmy nadzieję, że wróci w pełni sił.

fot. PressFocus