Federico Chiesa to piłkarz po przejściach. Miał on już dwa urazy więzadeł krzyżowych i próbuje znaleźć stabilizację także na niwie klubowej. Rok temu informowaliśmy, że piłkarz ma przedłużyć umowę – dziś sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Thiago Motta nie widzi go w swoim projekcie i klub wystawił piłkarza na sprzedaż. Mówiło się o transferze do Barcelony, ale z powodu problemów administracyjnych jest to wykluczone. Według Fabrizio Romano Chiesa podpisze z Liverpoolem.

Federico Chiesa po raz pierwszy zagra poza Włochami

Chiesa od EURO 2024 jest na całkowitym uboczu. Od dwóch miesięcy nie zagrał w oficjalnym meczu – wtedy to 29 czerwca Włosi przegrali ze Szwajcarią mecz 1/8 finału, a piłkarz z Genui zagrał 90 minut. 26-latek jest poza projektem Thiago Motty, nowego trenera Juventusu – wydawało się, że będzie zgoła inaczej, część z kibiców uważała, że to Massimiliano Allegri blokował ofensywny potencjał skrzydłowego.

Fabrizio Romano i David Ornstein zgodnie podają, że piłkarz zostanie nowym piłkarzem Liverpoolu. Mówi się o kwocie w okolicach 13 milionów euro. Piłkarz podpisze 4-letnią umowę z klubem z Merseyside i będzie pierwszym wzmocnieniem aktualnej kadry Arne Slota. W ostatnich dniach ”The Reds” dopinali bramkarza Valencii CF, Giorgi Mamardaszwiliego.

🚨 Liverpool closing in on agreement with Juventus to sign Federico Chiesa. Moving towards ~€13m fee for 26yo. Arrangements made for Italy int’l forward to travel to #LFC once deal in place. No issue expected on personal terms; 4yr contract @TheAthleticFC https://t.co/E7tTOgWa6k — David Ornstein (@David_Ornstein) August 28, 2024

Piłkarz urodzony w Genui to syn byłego reprezentanta Włoch, Enrico Chiesy (17 występów, 7 goli). Federico zagrał dla włoskiej kadry 51 razy i zanotował tyle samo trafień co jego ojciec. Był jedną z największych gwiazd EURO 2020, strzelił tam dwie bramki i był jednym z ”generałów” w drodze po końcowy triumf „Squadra Azzurra”. Sam skrzydłowy został wybrany do drużyny turnieju.

W Juventusie, Chiesa grał od 2020 roku. Został wtedy wypożyczony z obligacją wykupu za 50 milionów euro z Fiorentiny. W ostatnich latach to popularny kierunek transferowy, mimo, że oba kluby się nienawidzą. Od pewnego momentu, poza Chiesą, tę samą drogę obrali: Federico Bernardeschi, Dusan Vlahovic oraz Nicolas Gonzalez – kilka dni temu.

Chiesa w Juventusie zdobył trzy trofea – dwa krajowe puchary i superpuchar, dwa trofea z tego grona w jedynym sezonie pracy Andrei Pirlo w Turynie jako pierwszego trenera. Rozegrał on w klubie z Piemontu 131 spotkań i zanotował 32 trafienia. We Florencji z kolei 34 trafienia w 154 meczach.

Fot. PressFocus