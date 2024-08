Dwaj reprezentanci Polski w jednym włoskim klubie

Reprezentant Polski we Włoszech to zjawisko nadal popularne, choć w ostatnim czasie to raczej tendencja spadkowa. Nie zmienia to jednak faktu, że piłkarze z Polski nadal budzą zainteresowanie tamtejszych klubów. Tym razem chodzi jednak o zawodnika, który na Półwyspie Apenińskim jest już w miarę dobrze znany. Mowa bowiem o Sebastianie Walukiewiczu. Czterokrotny reprezentant Polski zamieni toskańskie Empoli na piemoncki Turyn.

Reprezentanci Polski w jednym zespole

Sebastian Walukiewicz jeszcze przed początkiem letniego okna transferowego był łączony z rewelacyjną drużyną Girony. Zapędy klubu z Katalonii się jednak wyciszyły. Sytuację byłego wychowanka Pogoni Szczecin, którego cechą wiodącą jest rozgrywanie piłki wykorzystało Torino. ”Granata” (co potwierdziliśmy u naszego lokalnego turyńskiego źródła) w zamian zaoferowała Sabę Sazonova oraz Pietro Pellegriego, a za piłkarza z Polski zapłaci 5 milionów euro plus dwa w bonusach. Obrońca otrzymał umowę 3+1.

🔜 Done Deal! Sebastian #Walukiewicz to #Torino from #Empoli for €5M + 2M as bonuses. Contract until 2027 with the option for 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2024

Bardzo możliwe, że Sebastian Walukiewicz będzie na początku w Turynie swego rodzaju uzupełnieniem linii obrony. Zastępcą Alessandro Buongiorno może być z kolei Chilijczyk Guillermo Maripan z AS Monaco.

Polak odzyskał formę

Sebastian Walukiewicz zagrał ponad 2000 minut w Serie A w poprzednim sezonie w „polskim Empoli” obok Bartosza Bereszyńskiego i Szymona Żurkowskiego. Dzięki dobrej formie zyskał uznanie w oczach Michała Probierza i po niemal czterech latach powrócił do narodowej kadry. Strzelił nawet gola w towarzyskim meczu z Ukrainą, a później pojechał na mistrzostwa Europy, gdzie jednak nie zagrał ani minuty.

Przede wszystkim wreszcie był zdrowy i ustabilizował swoją nierówną dotychczas formę. Jego pozycja w bloku obronnym stała się niepodważalna. Aurelio Andreazzoli oraz później Davide Nicola regularnie na niego stawiali.

Torino musi załatać dziurę

Klub Urbano Cairo zarobił za stopera włoskiej kadry 35-40 milionów euro – tyle za Buongiorno zapłaciło bowiem SSC Napoli, które bardzo pragnęło, aby dołączył on do tworzącej się drużyny pod Antonio Conte. Chilijczyk dołączy do Turynu z kolei na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu – kwota to pięć milionów euro, tyle samo co w przypadku Walukiewicza. Będą oni wraz z Perrem Schuursem (wracający do zdrowia po zerwaniu więzadeł rok temu) stanowić bardzo ciekawy zestaw stoperów. Torino gra bowiem od kilku lat trójką z tyłu.

Paolo Vanoli is a quality coach. The way his Torino dominated buildup concepts, used the third man, structured the team around the ball, & created dynamics between the two #9’s against Milan was fascinating. He’s the next great manager of the 352 Italian school. — Daniel (@danieIscouting) August 20, 2024

Torino bardzo mocno weszło w sezon z nowym trenerem Paolo Vanolim. Autor awansu z Venezią do Serie A oraz zdobywca Pucharu Rosji ze Spartakiem Moskwa zremisował z Milanem na wyjeździe oraz pokonał u siebie Atalantę. W Mediolanie ”Granata” jeszcze w 87. minucie prowadziła 2:0, aby dać strzelić sobie w końcówce dwa gole – autorstwa Alvaro Moraty oraz Noaha Okafora.

Karol Linetty zagrał w obu spotkaniach po 90 minut. Empoli z kolei sensacyjnie ograło na Stadio Olimpico Romę, a w pierwszej kolejce zremisowało bezbramkowo z Monzą u siebie na Stadio Carlo Castellani.

Fot. PressFocus