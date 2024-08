Hit Eredivisie nie odbędzie się. Powodem jest… policja

W niedzielę odbyć miał się kolejny „De Klassieker”. Mecz Eredivisie pomiędzy Ajaxem Amsterdam a Feyenoordem Rotterdam nie odbędzie się i zostanie przełożony na inny termin. Powodem przełożenia meczu jest strajk policji w Rotterdamie.

Rywalizacja między tymi dwoma klubami wykracza poza rywalizację piłkarską, sięgając rywalizacji miejskiej między Amsterdamem a Rotterdamem. Rywalizacja ta rozpoczęła się, gdy te dwa miasta po raz pierwszy otrzymały prawa miejskie w XIII wieku. Mieszkańcy Amsterdamu nazywani są „artystami” natomiast Ci zamieszkujący Rotterdam „robotnikami”.

Pierwsze spotkanie tych dwóch klubów miało miejsce 9 października 1921 r. w Rotterdamie. Rywalizacja pomiędzy tymi dwoma klubami zawsze budzi zagrożenie. Starciom pomiędzy Ajaxem Amsterdam a Feyenoordem Rotterdam często towarzyszą bójki i zamieszki. Wobec tego odpowiednie zabezpieczenie meczu przez służby porządkowe (w tym policję) jest nieodzownym elementem meczów – czy to w Eredivisie czy w pucharach.

🚨🇳🇱 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | The huge derby match in Netherlands between Feyenoord and Ajax will NOT be played this weekend! ⛔️

The game has been banned as the police are protesting. They want a better early retirement scheme, reports @telegraaf. 👮‍♂️ pic.twitter.com/WN5txelOy3

— EuroFoot (@eurofootcom) August 27, 2024