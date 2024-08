Nie tylko Szczęsny. Kolejny polski bramkarz skończył karierę

W dniu ogłoszenia końca kariery przez Wojciecha Szczęsnego o odwieszeniu butów na kołku poinformował inny polski bramkarz – Bartosz Białkowski. 37-latek koniec kariery ogłosił na antenie Kanału Sportowego. Przez niemal ostatnie dwie dekady związany był z Anglią, gdzie występował dla aż pięciu klubów. Najwięcej meczów rozegrał dla Ipswich.

W programie specjalnym dotyczącym zakończenia kariery przez Wojciecha Szczęsnego na antenie Kanału Sportowego połączono się z innym doświadczonym polskim bramkarzem – Bartoszem Białkowskim. Prowadzący program Adam Sławiński rozpoczął rozmowę słowami:

– Jak rozmawiamy już o – było nie było – emerytowanym bramkarzu, to myślę, że bardzo dobry moment, by z takowym porozmawiać (…) Nie było żadnego statementu, żadnego oficjalnego ogłoszenia, czy my możemy dzisiaj ogłosić, że pan Bartek też kończy?

– Myślę, że już czekałem tyle czasu tutaj w Hiszpanii z rodzinką, gdzieś tam odrzucając po kolei różne opcje, zdecydowałem, że jest mi fajnie tutaj. Po prostu coś się skończyło, coś się nowego zaczyna i na tę chwilę rzeczywiście mogę powiedzieć, że tak – kończę – odpowiedział Białkowski.

Od lipca Białkowski pozostawał bez klubu, gdy jego wygasająca umowa z Millwall nie została przedłużona. Wcześniej przez pięć lat był zawodnikiem londyńskiego klubu. Rozegrał tam aż 169 meczów, a w sezonach 2019/20 – 2021/22 nie opuścił ani jednego spotkania w Championship. W sezonie 2022/23 przegrał jednak rywalizację z młodszym o sześć lat Georgem Longem, a w poprzednim sezonie z tragicznie zmarłym w czerwcu Matiją Sarkiciem.

W swojej karierze więcej występów Białkowski zaliczył tylko dla Ipswich Town – 178. Po raz pierwszy zawodnikiem ”The Tractor Boys” został wiosną 2009 roku, gdy wypożyczyło go Southampton. Latem 2014 roku ponownie trafił na Portman Road, gdy przeniósł się z trzecioligowego Notts County. W jego pierwszym roku gry dla Ipswich dotarł z tym klubem do baraży o awans do Premier League. Jego przygoda z Ipswich zakończyła się po spadku tego klubu do League One w sezonie 2018/19.

👏 Amazing saves, 169 outings & back-to-back Player of the Season awards…#Millwall’s Bartosz Białkowski will depart SE16 at the end of the season.

💙 All the best, @1BartMan1!

— Millwall FC (@MillwallFC) April 26, 2024