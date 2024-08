Losowanie Ligi Europy: Poznaliśmy rywalizacje w fazie ligowej

W piątek 29 sierpnia o godzinie 13:00 w monakijskim Monte Carlo odbyło się losowanie 16. edycji Ligi Europy. Podobnie, jak Liga Mistrzów, rozgrywki te również zostały przeformatowane z fazy grupowej na fazę ligową. Zwiększyła się także liczba uczestników z 32 do 36. Poniżej znajdziecie rozpiski z rywalami każdej z ekip.

Losowanie fazy ligowej Ligi Europy za nami

Reforma europejskich pucharów nie ominęła rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji. Liczba uczestników w tych rozgrywkach również została zwiększona z 32 do 36. Uczestników podzielono na cztery koszyki po dziewięć zespołów według współczynnika w rankingu UEFA. Dotychczas zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Konferencji podczas losowania Ligi Europy automatycznie umieszczany był w pierwszym koszyku, ale od tej pory się to zmieni. Tym samym Olympiakos losowany był dopiero z drugiego koszyka.

Koszyki nr 1 i nr 2

Podobnie, jak w losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów, jeden z gości losował drużyny z koszyka, a drugi zatrzymywał przycisk z logiem rozgrywek podczas dobierania przeciwników danej drużynie przez komputer. Drużyny z koszyka losowała legenda zwycięzcy poprzedniej edycji Ligi Europy, czyli Atalanty – Glenn Stroemberg, a za zatrzymywanie przycisku odpowiadał Artiz Aduriz. Legenda Athletiku jest ambasadorem tegorocznego finału Ligi Europy, który odbędzie się w Bilbao.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/RCjsL46sCn — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Zasady są takie same, jak w Lidze Mistrzów – w fazie ligowej nie ma meczów rewanżowych, każdy klub dostaje po dwóch przeciwników z każdego koszyka, a komputer losuje, z kim dany klub zagra cztery mecze u siebie, a z kim cztery mecze na wyjeździe. Tuż po losowaniu kluby znają jedynie swoich rywali, bowiem dokładny terminarz wszystkich ośmiu kolejek UEFA ogłosi w sobotę 31 sierpnia.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Koszyki nr 3 i nr 4

Przed losowaniem drużyn z trzeciego koszyka Stroemberg i Aduriz zamienili się rolami. Od tamtej pory to legenda Athletiku wyłaniała kluby z koszyka, a Szwed wciskał przycisk podczas dobierania rywali przez komputer.

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Tak, jak w poprzednich latach, mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji będą rozgrywane w czwartki. Z tą jednak małą różnicą, że jedna kolejka obu pucharów będzie miała swoją unikalną datę, by mecze nie nakładały się na siebie. W Lidze Europy przypada to na pierwszą kolejkę fazy ligowej, która odbędzie się w środę 25 i czwartek 26 września. Pełen terminarz fazy ligowej Ligi Europy prezentuje się następująco:

1. kolejka fazy ligowej: środa 25 września – czwartek 26 września

2. kolejka fazy ligowej: czwartek 3 października

3. kolejka fazy ligowej: czwartek 24 października

4. kolejka fazy ligowej: czwartek 7 listopada

5. kolejka fazy ligowej: czwartek 28 listopada

6. kolejka fazy ligowej: czwartek 12 grudnia

7. kolejka fazy ligowej: czwartek 23 stycznia

8. kolejka fazy ligowej: czwartek 30 stycznia

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/jL6rKGsSGT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Wszystkie 18 meczów ostatniej kolejki odbędzie się o jednakowej porze. Drużyny z miejsc 9-24 zagrają w barażach o 1/8 finału, a następnie zwycięzcy tych dwumeczów zmierzą się z drużynami 1-8, które automatycznie zakwalifikowały się do 1/8 finału. W przeciwieństwie do poprzednich lat, nie będzie także spadków do Ligi Konferencji. Od ćwierćfinałów faza pucharowa przebiegać już będzie w znany dotychczas sposób. Rozgrywki Ligi Europy przez najbliższe trzy lata w Polsce transmitować będzie Polsat.

fot. PressFocus