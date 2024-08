Milan nadal bez wygranej w Serie A

Milan w meczu trzeciej kolejki z Lazio po raz kolejny w tym sezonie stracił dwie bramki, a także dwa punkty. Po drugim remisie ”Rossoneri” mają w tabeli zaledwie dwa punkty po trzech kolejkach. Pojedynek w Rzymie zakończył się wynikiem 2:2. Lazio zgromadziło cztery punkty w analogicznym okresie.

Paulo Fonseca pod wpływem nieudanego meczu z Parmą zdecydował się na posadzenie dwóch największych gwiazd na ławce rezerwowych. Rafael Leao i Theo Hernandez na Stadio Ennio Tardini zagrali bardzo słabo i urodzony w Nampuli szkoleniowiec zarządził, że od pierwszej minuty nie wystąpią – celem dobra zespołu, choć można domyślić się, że chciał tym pokazać podświadomie fakt, że to on rządzi w szatni i nie ma nic za darmo.

Milan po Parmie miał jeden punkt w dwóch meczach. Lazio niewiele lepiej, bo dwa oczka więcej. Udinese Kosty Runjaicia pokonało ich u siebie, a wcześniej to ”Biancocelesti” pokonali Venezię w 1. kolejce u siebie. Marco Baroni i Paulo Fonseca przed sezonem mierzyli się ze sporą krytyką wśród fanów swoich klubów, z uwagi na to, że w Milanie chcieli kogoś lepszego, a w Rzymie podobnie – choć też przeszkadzało kibicom to, że Baroni grał kiedyś w Romie.

Przed meczem uczczono pamięć Svena-Gorana Erikssona, autora 5 trofeów z klubem. Był on trenerem Lazio podczas sezonu z ostatniego do dziś Scudetto (2000). W styczniu zdradził, że ma raka trzustki. Szkoleniowiec zmarł tydzień temu w wieku 76 lat.

🗣️ Paulo @PFonsecaCoach spoke to @DAZN_IT: On the exclusions of Theo and Leao: "People might see this as a punishment, but it will never be that way. It's a choice based on what we need. Theo isn't physically well; I spoke with them, and they understood. We need to make decisions… pic.twitter.com/Xbj7r3s3V6

— Milan Posts (@MilanPosts) August 31, 2024