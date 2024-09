Ogłoszono sędziego meczu Szkocja – Polska

Szwed Glenn Nyberg będzie sędzią meczu Ligi Narodów Szkocja – Polska. 35-letni arbiter prowadził niedawno mecze mistrzostw Europy oraz turnieju olimpijskiego. Będzie to jego pierwszy poprowadzony mecz seniorskiej reprezentacji Polski w karierze sędziowskiej.

Już w wieku 28 lat – w 2016 roku – Glenn Nyberg został sędzią międzynarodowym. Przed dwoma miesiącami po raz pierwszy w karierze prowadził mecze na dużym turnieju. Na mistrzostwach Europy był rozjemcą grupowych meczów pomiędzy Rumunią a Ukrainą (3:0) i Albanii z Hiszpanią (0:1), a w fazie pucharowej poprowadził mecz 1/8 finału Francja – Belgia (1:0). Podczas EURO 2024 pokazał dziesięć żółtych kartek, z czego połowę w meczu Francji z Belgią.

Tego lata był również jednym z sędziów turnieju piłkarskiego na igrzyskach olimpijskich we Francji. W fazie grupowej poprowadził dwa mecze, w tym szalony mecz Argentyna – Maroko (1:2), który z powodu inwazji na boisko wściekłych marokańskich kibiców w końcówce został przerwany. Dwie godziny później gol Argentyny na 2:2 został dogłębnie przeanalizowany i anulowany po tym, jak VAR orzekł, że Amione był na pozycji spalonej przy golu Mediny, dając w ten sposób Maroku niespodziewane i szokujące zwycięstwo. To nadal nie koniec tego ciągu zdarzeń. Ostatecznie ogłoszono, że ostatnie trzy minuty gry zostaną dokończone przy pustych trybunach, co się potwierdziło.

— Sebastine Ogbonnaya (@sebastineogb) July 25, 2024