Al-Ittihad blisko pozyskania zawodnika PSG

Okienko transferowe trwa jeszcze w Arabii Saudyjskiej przez ostatni dzień, co bardzo chce wykorzystać Al-Ittihad. Jak informuje Fabrizio Romano, na ostatniej prostej są rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie pozyskania portugalskiego zawodnika – Danilo Pereiry. Transfer ma być jedynie kwestią czasu.

Al-Ittihad wzmacnia kadrę

W większości topowych lig europejskich rejestrowanie nowych transferów nie jest już możliwe, lecz inaczej sytuacja ma się w Arabii Saudyjskiej. Mimo ogromnych transferów i nazwisk Al-Ittihad w ostatnim sezonie nie było w stanie włączyć się do walki o tytuł mistrzowski. Rozgrywki 2023/24 zakończyli dopiero na piątej pozycji, tracąc do Al-Hilal aż 42 punkty. Wielce krytykowany z tego powodu był Karim Benzema, który był „papierowym liderem” tego projektu. Taki obrót spraw sprokurował kolejne wielkie transfery i wzmocnienia, by wrócić na szczyt.

🚨 OFFICIAL: Moussa Diaby leaves Aston Villa and joins Al-Ittihad until June 2029! 💛🖤✍️ pic.twitter.com/T7JHLaPaKk — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) July 24, 2024

W bardzo nieoczywistym i wręcz zaskakującym stylu Premier League opuścił Moussa Diaby, który zamienił Aston Villę (choć był jej podstawowym piłkarzem) właśnie na Al-Ittihad za 60 milionów euro. W tym oknie transferowym to nie był koniec ich ofensywy, ponieważ udało im się podpisać także Houssema Aouara, za którego zapłacili już znacznie mniej, ponieważ tylko 12 milionów euro. Te ruchy sprawiają, że gwiazdozbiór w drużynie wciąż się powiększa:

Karim Benzema

N’Golo Kante

Fabinho

Moussa Diaby

Houssem Aouar

Luis Felipe (ten z Betisu)

Wedle najnowszych doniesień Fabrizio Romano to jednak nie koniec nowych twarzy w drużynie, ponieważ Al-Ittihad jest na końcowym etapie rozmów z Paris Saint-Germain.

Arsenal odmówił, PSG się zgodzi?

Internet obiegła sensacyjna wiadomość podana przez Fabrizio Romano jakoby piąta drużyna ostatniego sezonu arabskiej ekstraklasy wysłała ofertę do Arsenalu za Leandro Trossarda w wysokości 30 mln euro. „Kanonierzy” jednak bardzo szybko odrzucili propozycję, tłumacząc, że nie mają zamiaru sprzedawać swojego kluczowego zawodnika. Belg może i dwukrotnie zaczynał na ławce, ale za każdym razem korzysta z niego Mikel Arteta. Po wejściu zdobył nawet bramkę z Aston Villą, a przeciwko Brighton wyszedł już po raz pierwszy w tym sezonie w podstawowej jedenastce.

Al-Ittihad ma natomiast nadzieje, że trwające rozmowy z PSG przebiegną zgodnie z planem. Danilo Pereira miałby przenieść się do Arabii Saudyjskiej za nieco ponad 5 milionów euro, co na ich standardy wydaje się ceną promocyjną.

🚨🟡⚫️🇵🇹 #SPL | 🔐 Le PSG et Ittihad sont d'accord pour le transfert de Danilo 💰 Un transfert estimé à 5M€ ❗️Négociations en cours entre Ittihad et le représentant du joueur pour trouver un accord pic.twitter.com/FCdcpx5o7Q — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 2, 2024

Danilo po raz pierwszy do Paryża przybył w 2020 roku na wypożyczenie, a już rok później francuski klub wykupił go z FC Porto za 16 milionów euro. W PSG wyrósł na był dość ważną postać, czego dowodem jest rozegranie 157 spotkań we wszystkich rozgrywkach na przestrzeni czterech lat. Na przykład w sezonie 2022/23 wystąpił aż w 33 meczach Ligue 1 (38 kolejek). Początkowo grał na swojej nominalnej pozycji defensywnego pomocnika, lecz w ostatnich dwóch sezonach częściej widywaliśmy go jako środkowego obrońcę.

Obecnie nie wystąpił w ani jednym meczu. Środek pola zapełnił w PSG pozyskany z Benfiki Joao Neves, a do podstawy na środku defensywy wskoczył Willian Pacho kupiony z Eintrachtu za 60 mln euro. Danilo był nawet całkowicie poza składem. PSG dało zielone światło Portugalczykowi, by szukał nowego klubu. Nie udało się znaleźć zatrudnienia w żadnej lidze z „TOP 5”, lecz najprawdopodobniej nowym klubem Danilo będzie właśnie Al-Ittihad. Jeśli nie uda mu się teraz zmienić barw, za rok będzie mógł odejść z Paryża jako wolny agent.

fot. PressFocus