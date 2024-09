Porto ściąga kolejnego piłkarza z Serie A

FC Porto w ostatnim czasie przechodzi sporo zmian. W kwietniu po ponad 40 latach prezydentury z klubu odszedł Pinto da Costa, najbardziej utytułowany prezydent w historii futbolu i zastąpił go znany dekadę temu trener Chelsea oraz Tottenhamu, Andre Villas Boas. Z końcem poprzedniego sezonu odszedł też Sergio Conceicao. W letnim oknie ”Smoki” zszokowały transferem Samu Omorodiona, a teraz zgarniają czasowo piłkarza Juventusa – Tiago Djalo.

Za „Smokami” świetne okno sprzedażowe. FC Porto pozbyło się za 11 milionów euro swojego niewypału, Davida Carmo. Do tego dochodzi Evanilson – zastąpił on w Bournemouth Dominica Solankego za kwotę 37 milionów euro. Na liście udanych ruchów jest też Francisco Conceicao, który został wypożyczony za kwotę aż siedmiu milionów euro do Juventusu. Trzeba było jednak kadrowe braki załatać.

🚨⚪️🔵 EXCL: Tiago Djaló to FC Porto, here we go! Story confirmed as Porto have agreed on loan deal with Juventus.

Loan deal, NO buy option or obligation.

Salary shared 60/40 between the two clubs, documents being prepared right now. pic.twitter.com/P4Zbo0VtbR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024