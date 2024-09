Luis Suarez ogłosił koniec kariery reprezentacyjnej

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Luis Suarez ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. W ciągu ponad 17 lat rozegrał dla Urugwaju rozegrał 142 mecze i strzelił 69 goli, co jest rekordem w historii reprezentacji tego kraju. Z kadrą zagrał na czterech mundialach oraz czterech turniejach o Copa America.

Luis Suarez zakończył karierę reprezentacyjną

Podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej Urugwaj w eliminacjach mistrzostw świata 2026 zmierzy się u siebie z Paragwajem oraz Wenezuelą. Powołany do kadry został m.in. Luis Suarez, ale na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ogłosił, że jest to dla niego ostatnie zgrupowanie reprezentacji. Tym samym legendarny napastnik rozstaje się z kadrą w wieku 37 lat.

W seniorskiej kadrze Urugwaju zadebiutował w lutym 2007 roku i w ciągu niemal 18 lat rozegrał dla niej 142 meczów. Więcej meczów w reprezentacji tego kraju rozegrał tylko Diego Godin – 169. Pod względem liczby goli nie ma już sobie równych, bowiem w ciągu 17 lat strzelił ich dla ”Los Charrúas” 69.

Breaking: Luis Suárez has retired from international football, he announced in a press conference. pic.twitter.com/27E41pbNsJ — ESPN FC (@ESPNFC) September 2, 2024

Zagrał z kadrą na czterech mundialach – w 2010, 2014, 2018 i 2022 roku. Największy sukces na mistrzostwach świata odniósł w 2010 roku, gdy dotarł z Urugwajem do półfinału. On sam nie mógł jednak wystąpić w półfinałowym meczu z Holandią (2:3), bowiem był zawieszony za czerwoną kartkę po słynnym wybiciu piłki ręką z linii bramkowej w ćwierćfinale z Ghaną. Na turnieju w RPA Urugwaj zajął ostatecznie czwarte miejsce, co było największym sukcesem tej reprezentacji na mundialu od 1970 roku (również czwarte miejsce).

Na mistrzostwach świata w Brazylii Suarez również zasłynął z niesportowego zachowania. W ostatnim meczu grupowym z Włochami (1:0) ugryzł w bark Giorgio Chielliniego. Nie obejrzał za to czerwonej kartki, ale tuż po tym zdarzeniu został zawieszony na cztery miesiące. Łącznie na czterech mundialach Suarez rozegrał 16 meczów, co jest gorszym wynikiem tylko od Edinsona Cavaniego (17). Na mistrzostwach świata zdobył pięć asyst i strzelił siedem goli, i pod tym względem ustępuje tylko Oscarowi Miguezowi (osiem goli na mundialach 1950 i 1954).

Wystąpił także na czterech turniejach o Copa America. Na swoim pierwszym Copa America w 2011 roku sięgnął z Urugwajem po złoto, a w finałowy meczu z Paragwajem (3:0) zanotował gola oraz asystę. Ze względu na zawieszenie po ugryzieniu Chelliniego nie wystąpił na Copa America w 2015 roku, a Copa America 2016 opuścił z powodu kontuzji.

Później zagrał jeszcze na Copa America w 2019, 2021 i 2024 roku, a łącznie ma na koncie 19 występów na tym turnieju. Na Copa America strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty. Dołożył jeszcze występy z kadrą olimpijską na Igrzyskach w Londynie w 2012 roku, a w 2013 roku zajął z Urugwajem czwarte miejsce w Pucharze Konfederacji.

fot. PressFocus