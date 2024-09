Gwiazda Serie A i gwałt w tle – rozprawa opóźni debiut?

Serie A rozpoczęła już swoje rozgrywki natomiast nie wszyscy zdążyli w nich jeszcze zadebiutować. Jednym z takich piłkarzy jest nowy zawodnik Fiorentiny, Albert Gudmundsson. Jeden z najlepszych strzelców poprzedniego sezonu łączony był z Interem, a wylądował ostatecznie w Toskanii. Nie wiadomo jednak kiedy zadebiutuje. Wraca do niego jak bumerang sprawa domniemanego gwałtu – piłkarz może przez to nie zagrać z Atalantą.

W maju 2024 roku Albertowi Gudmundssonowi postawiono zarzuty napaści na tle seksualnym po tym, jak prokurator generalny Islandii wznowiła sprawę po apelacji, z uwagi na zeznania nowego świadka. Piłkarz w związku z tym dwukrotnie był zawieszony od gry w kadrze narodowej, ale gdy wyrok pozwalał mu wrócić – doprowadził Islandię na swoich barkach do play-offów o EURO 2024.

🚨 Albert Gudmundsson’s sexual assault case is holding #Inter back from signing the forward on a permanent deal, as he is set to appear in court in his home country Iceland in autumn.

Therefore, #Inter would only be interested in a loan + option to buy. 🇮🇸

[via @Gazzetta_it] pic.twitter.com/07Xi1DCJeq

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 14, 2024