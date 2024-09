Legia Warszawa: Kadra na Ligę Konferencji. Niewypał poza składem

Legia Warszawa ogłosiła trzydziestoosobową kadrę na fazę ligową Ligi Konferencji UEFA. W składzie znajdziemy m.in. liderów zespołu czy też młodych piłkarzy z drugiego zespołu. Jednak największym nieobecnym jest Marco Burch.

Rozczarowanie transferowe poza składem

We wrześniu 2023 roku Legia sprowadziła Marco Burcha z FC Luzern za 650 tysięcy euro. Wydawało się to dość ciekawym transferem, bo szwajcarski defensor był wart 4 miliony euro. Jego przygoda w Polsce jest katastrofą. W sezonie 2023/2024 grał niewiele. Jak już był na boisku, to jego występy można było uznać za słabe lub bardzo słabr. Przez uraz mięśniowy, którego nabawił się w kwietniu 2024 roku, stracił kilka miesięcy. Odkąd Gonçalo Feio przejął Legię, Burch nie zagrał ani minuty w pierwszym zespole. Szwajcar jest jedynie balastem dla warszawskiej drużyny z uwagi na niemałe pobory pieniężne.

W kadrze nie ma także Jurgena Elitima. Kolumbijczyk z powodu uraz łąkotki nie zagra w LK. Jego przerwa wyniesie około kilku miesięcy i wątpliwe, aby pomocnik wystąpił jeszcze na boisku w 2024 roku. Pewnym zaskoczeniem jest także nieobecność 19-letniego Wojciecha Urbańskiego. Ten młody piłkarz zaliczył dwa mecze w „jedynce”, notując gola i asystę.

Kto znalazł się w kadrze Legii?

W składzie na fazę ligową trzecich pod względem ważności pucharowych rozgrywek UEFA znalazły się wszystkie gwiazdy Legii Warszawa. Chodzi o takich graczy jak: Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek czy Tomáš Pekhart. Dodatkowo Feio powołał ośmiu piłkarzy z listy B. Warto wiedzieć, że drużyny zgłaszają składy z dwóch list. W tzw. liście A jest miejsce na maksymalnie 25 zawodników, w tym minimum dwóch golkiperów oraz ośmiu graczy „wyszkolonych lokalnie” (w klubie lub w kraju, skąd pochodzi klub).

Na liście B mogą znaleźć się piłkarze urodzeni najwcześniej 1 stycznia 2003 roku, którzy od ukończenia 15. roku życia grali dla danego klubu przez przynajmniej dwa lata. Dlatego w 30-osobowej kadrze Legii znajdziemy także młodych piłkarzy. Na liście B są chociażby: Jakub Żewłakow, syn Michała, ambasadora finału Ligi Konferencji 2025, który odbędzie się na Tarczyński Arena we Wrocławiu, kapitan reprezentacji Polski podczas EURO U17 w 2024 roku Jakub Adkonis czy Jan Ziółkowski, który ma już za sobą udane mecze w pierwszej drużynie „Wojskowych”.

Rywalami Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji będą w kolejności rozgrywania meczów: Real Betis, FK TSC Backa Topola, Dinamo Mińsk, Omonia Nikozja, FC Lugano oraz Djurgardens IF. Faza ligowa LK rozpocznie się 3 października, a zakończy się 19 grudnia.

Terminarz Legii w fazie ligowej LK 2024/2025:

3 października, 18:45, Legia Warszawa – Real Betis

24 października, 21:00, FK TSC Backa Topola – Legia Warszawa

7 listopada, 18:45, Legia Warszawa – Dinamo Mińsk

28 listopada, 21:00, Omonia Nikozja – Legia Warszawa

12 grudnia, 18:45, Legia Warszawa – FC Lugano

19 grudnia, 21:00, Djurgardens IF – Legia Warszawa

Kadra Legii Warszawa na fazę ligową Ligi Konferencji UEFA na sezon 2024/2025:

Bramkarze:

Kacper Tobiasz

Gabriel Kobylak

Wojciech Banasik* (gwiazdką są oznaczeni piłkarze z listy B)

Obrońcy:

Steve Kapuadi

Rafał Augustyniak

Radovan Pankov

Rúben Vinagre

Ryoya Morishita

Sergio Barcia

Artur Jędrzejczyk

Jan Ziółkowski*

Jan Leszczyński*

Pomocnicy:

Claude Gonçalves

Maximillian Oyedele

Kacper Chodyna

Paweł Wszołek

Jurgen Celhaka

Patryk Kun

Bartosz Kapustka

Jakub Żewłakow *

Pascal Mozie *

Mateusz Szczepaniak *

Napastnicy: