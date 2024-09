Syn Beckhama zakończył piłkarską karierę. Obierze zupełnie inny kierunek

Syn Davida Beckhama – Romeo zdecydował, co chce robić w życiu. Już w wieku 22 lat zakończył piłkarską karierę po to, by obrać zupełnie inny kierunek. Rozpocznie on karierę w branży modelingu. Jego ostatnim piłkarskim klubem był londyński Brentford.

Syn Beckhama nie miał wielkiego talentu

Romeo Beckham nie odziedziczył talentu piłkarskiego po swoim ojcu Davidzie. Były reprezentant Anglii występował podczas swojej kariery w takich klubach jak Manchester United, Real Madryt, czy Milan. W ostatnich miesiącach swojej przygody z piłką zdecydował związać się z Paris Saint-Germain, gdzie zakończył ostatecznie karierę. Wcześniej grał także w LA Galaxy i to właśnie z Kalifornią wiąże się jego ”życie po życiu”. Oprócz działalności marketingowych został również współwłaścicielem klubu Interu Miami, gdzie obecnie występuje Lionel Messi.

Spośród trzech synów tylko Romeo postanowił pójść w ślady ojca i spróbować sił w piłce nożnej. Pierwsze szlify zbierał w szkółce Arsenalu. Następnie przeniósł się do akademii Interu Miami, gdzie występował w zespole rezerw. Romeo rozegrał 26 meczów w rezerwowej drużynie klubu, strzelając dwa gole i zaliczając 10 asyst w lidze MLS Next Pro podczas swojego ostatniego sezonu w USA, zanim dołączył do Brentford B na wypożyczenie w styczniu 2023 roku.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham! The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk — Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023

Początkowo było to tylko wypożyczenie, ale spisał się na tyle dobrze, że po czasie doszło do definitywnego transferu. Asystę z rzutu rożnego zaliczył już w debiucie. Neil MacFarlane, główny trener drużyny B, i jego asystent Sam Saunders byli pod wrażeniem profesjonalizmu Romeo na treningach i chcieli, aby nie wracał do Miami (taki był plan), tylko został dłużej. Udało im się syna Beckhama przekonać i podpisał on roczny kontrakt na sezon 2023/24. 22-latek nie odegrał jednak nigdy dużej roli w klubie. Nie dane mu było zadebiutować w pierwszej drużynie. Występował jedynie w rezerwach „Pszczółek”.

Koniec przygody

Pewne już jest, że młodszy z Beckhamów (rocznik 2002) nie zapisze się na kartach historii futbolu. Już w wieku 22 lat postanowił zakończyć karierę piłkarską. Teraz Romeo obierze zupełnie niezwiązany ze sportem kierunek. Tym razem poszedł drogą swojej matki Victorii i spróbuje swoich sił w branży modelingowej. Miał już nawet podpisać umowę z francuską agencją Safe Management. Wystąpił w kampanii Burberry, gdy miał zaledwie dwa lata i regularnie pokazuje swój styl na najważniejszych wydarzeniach. Widać też jego zainteresowanie modą po prywatnych social mediach.

🚨 | Romeo Beckham quits Premier League club and decides to pursue new career away from football. pic.twitter.com/7s1UG8qQCM — SPORTbible (@sportbible) September 1, 2024

Nie oznacza to jednak, że definitywnie rozstanie się z Brentfordem. Cały czas będzie współpracował z fundacją Brentford Penguins, która zajmuje się trenowaniem dzieci z zespołem downa. W ciepłych słowach o Romeo Beckhamie wypowiedział się dyrektor sportowy Brentfordu Phil Giles. Zwracał uwagę na jego etykę pracy oraz zaangażowanie, a w szczególności na skromność: – Gdyby wszedł i powiedział: Jestem Beckhamem, to byłaby dla nas katastrofa. Ale on wcale taki nie jest – przyznał Giles.

Fot. screen Youtube