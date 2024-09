Złe wieści z obozu reprezentacji Polski

Złe wieści napłynęły do nas z obozu reprezentacji Polski. Lekarz kadry doktor Jacek Jaroszewski przedstawił stan zdrowia poszczególnych piłkarzy po meczu ze Szkocją. Dowiedzieliśmy się, że Adam Buksa doznał urazu łydki i w związku z tym nie będzie do dyspozycji trenera Michała Probierza w niedzielnym spotkaniu z Chorwacją.

Adam Buksa nie zagra z Chorwacją

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła rozgrywki Ligi Narodów od zwycięstwa 3:2 nad Szkotami. Gole Sebastiana Szymańskiego, Roberta Lewandowskiego oraz Nicoli Zalewskiego dały nam cenne trzy punkty na początku tych rozgrywek, w których od tej edycji nie ma już spotkań o nic. Nasi zawodnicy udadzą się do Osijeka, by tam zagrać kolejny mecz z Chorwacją. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 8 września.

Tradycyjnie po każdym ze spotkań poznaliśmy raport o stanie zdrowia poszczególnych piłkarzy. Lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski miał dziś dla nas niemiłą wiadomość. Otóż Adam Buksa doznał urazu mięśniowego łydki. To oznacza, że jego występ w meczu przeciwko Chorwatom jest wykluczony. Napastnik miał już opuścić zgrupowanie. Wzrasta więc szansa na minuty dla Karola Świderskiego.

– Po meczu ze Szkocją zgrupowanie reprezentacji Polski musi opuścić Adam Buksa. W czwartkowym spotkaniu doznał on urazu mięśniowego łydki, który wykluczy go z gry na okres około dwóch tygodni – informuje lekarz kadry Jacek Jaroszewski.

Adam Buksa pojawił się na boisku w 72. minucie, gdy zmienił Roberta Lewandowskiego. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie była dobra zmiana. Snajper na co dzień reprezentujący FC Midtjylland kompletnie nie odnalazł się na Hampden Park w Glasgow. Portal Flashscore uczciwie ocenił występ 28-latka na 6.0. Złożyły się na to między innymi… dwa celne podania w ciągu ponad 20 minut. Nie zanosiło się na to, by Buksa miał zagrać od pierwszych minut z Chorwacją. Wobec urazu ta sprawa zostaje definitywnie zamknięta.

Lewandowski obolały

W raporcie również czytamy, że ze zdrowiem pozostałych piłkarzy jest wszystko w porządku. Było sporo pytań, jak się czuje Robert Lewandowski. Snajper Barcelony zszedł przedwcześnie z boiska w związku z dyskomfortem, jaki odczuwał w plecach po jednym z upadków. W wywiadzie pomeczowym wyznał, że była to decyzja zapobiegawcza. Na szczęście nasz kapitan czuje się już lepiej.

– Poczułem lekki dyskomfort. Nie wiadomo, jakby to było z biegiem czasu, gdybym grał do końca i czy jutro, pojutrze nie byłoby gorzej. – Nie było sensu ryzykować – tym bardziej, że chłopaki były gotowe do wejścia. 🎙️ – Robert Lewandowski o swoim urazie ⤵️ pic.twitter.com/5JiyeAsTGM — Meczyki.pl (@Meczykipl) September 6, 2024

Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, ich występ w starciu z Chorwacją nie jest zagrożony. Wszyscy piłkarze udający się do Osijeku będą do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza – uspokaja Jaroszewski.

W takim razie zasadne jest pytanie – kto zagra w ataku z Chorwacją? Ze Szkocją od pierwszych minut zagrali Piątek i Lewandowski. Ten pierwszy jednak wypadł przeciętnie i umieściliśmy go w gronie przegranych tego meczu. W odwodzie pozostaje jeszcze Karol Świderski, który zazwyczaj notuje bardzo dobre występy w kadrze. On z kolei nie wszedł nawet na minutę.

fot. PressFocus