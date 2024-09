Chicago Fire w żałobie. Nie żyje polski piłkarz akademii

Akademia Chicago Fire poinformowała o tragicznej śmierci swojego wychowanka – Jakuba Skiby. Polski bramkarz zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku motocyklowym, do którego doszło na początku tego tygodnia. Miał zaledwie 19 lat.

Jakub Skiba trenowanie piłki nożnej rozpoczął już w wieku trzech lat. Przez wiele lat związany był z młodzieżowymi klubami z Chicago. Zanim trafił do akademii najbardziej znanego piłkarskiego klubu w mieście – Chicago Fire, występował w Kuba Soccer Academy i FC United Soccer Club. Z wyróżnieniem ukończył Lockport High School i wielu wróżyło Polakowi, że w przyszłości zagra w MLS. W Stanie Illinois uchodził bowiem za jeden z największych talentów bramkarskich.

Niestety, zapowiadającą się karierę przerwał śmiertelny wypadek motocyklowy, do którego doszło 3 września. Rodzina piłkarza nie podała przyczyny śmierci, ale portal Times Memorial Board poinformował, że Skiba zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Miał zaledwie 19 lat.

– Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tragiczną śmiercią naszego byłego piłkarza akademii – Jakuba Skiby. Nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi, którym składamy najszczersze kondolencje w tym trudnym dla nich czasie. Jakub zawsze będzie pamiętany jako część rodziny Chicago Fire – czytamy na profilu Chicago Fire Acamedy na portalu X (dawniej Twitter).

We are deeply saddened by the tragic passing of former Academy player, Jakub Skiba.

Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family and friends during this difficult time. Jakub will always be remembered as a part of the Fire family. pic.twitter.com/j94oybyhuE

— Chicago Fire Academy (@CHIFireAcademy) September 6, 2024