Chorwacja osłabiona. Podstawowy zawodnik z gorączką

Chorwacja będzie poważnie osłabiona przed meczem Ligi Narodów z Polską. Nie dość, że już wcześniej wypadło jej kilku istotnych graczy, to teraz ma zabraknąć także podstawowego napastnika. Andrej Kramarić ma kłopoty gorączkowe, został odizolowany od reszty zespołu i zdaniem chorwackich mediów nie weźmie udziału w meczu.

Zlatko Dalić ma problem z obsadą ataku. Chorwacki portal „index.hr” donosił, że Andrej Kramarić czuje się osłabiony, ma gorączkę i cierpi na ból głowy. Nie wziął on udziału w ostatnim treningu reprezentacji. Wszystko w obawie o to, żeby nie zaraził innych ważnych zawodników, dlatego został on odizolowany. Portal „narod.hr” poinformował, że zawodnik czuł się źle już od jakiegoś czasu i najwyraźniej nabawił się jakiegoś wirusa. Wystąpił jeszcze w meczu z Portugalią z tą dolegliwością, lecz później jego stan zdrowia mocno się pogorszył.

