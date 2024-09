Szwecja: Konflikt na linii piłkarz – selekcjoner. Zawodnik opuścił zgrupowanie

Selekcjoner reprezentacji Szwecji Jon Dahl Thomasson po meczu Ligi Narodów z Azerbejdżanem (3:1) został zapytany, dlaczego nie zagrał w nim utalentowany pomocnik Eintrachtu Frankfurt Hugo Larsson. Wypowiedź duńskiego szkoleniowca nie spodobała się 20-letniemu piłkarzowi, który poczuł się zdradzony. Wkrótce opuścił on zgrupowanie reprezentacji Szwecji – oficjalnie z powodu ”kontuzji”.

Konflikt reprezentanta Szwecji z selekcjonerem

Hugo Larsson to obecnie jeden z najbardziej utalentowanych szwedzkich piłkarzy. Przed rokiem Eintracht Frankfurt wyłożył za 19-letniego wówczas pomocnika Malmo FF niemal 10 milionów euro. Jeszcze jako 18-latek zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Szwecji, a do tej pory dla pierwszej kadry rozegrał sześć meczów. Jon Dahl Thomasson, który przejął reprezentację Szwecji w marcu 2024 roku nie powołał go jedynie na marcowe zgrupowanie, gdy Larsson zmagał się z urazem łydki.

Podczas czerwcowego zgrupowania wystąpił w obu sparingach, ale ostatni mecz przeciwko prowadzonemu przez Fernando Santosa Azerbejdżanowi w pełni spędził na ławce rezerwowych. Szwedzi wygrali w Baku 3:1, a po meczu Thomasson został zapytany, dlaczego Larsson nie pojawił się na placu gry. Duński szkoleniowiec w rozmowie z Viaplay powiedział:

– Po pierwsze, w czerwcu zagrał dwa razy po 45 minut. Myślę, że to całkiem nieźle, jak na 20-latka. Jest duża konkurencja. Mamy kilku młodych zawodników z wielkim potencjałem. Hugo jest jednym z nich, ale oprócz niego są jeszcze Ayari, Nanasi i Bergvall. Mamy czterech zawodników, którzy mogą w przyszłości wiele znaczyć dla szwedzkiej piłki – mówił Thomasson.

– Powiedziałem Hugo – który chce grać – że oglądałem wszystkie jego mecze w tym sezonie, nawet te z okresu przygotowawczego. Chcę od niego więcej podań wertykalnych, a zwłaszcza przeciwko rywalom, którzy są ustawieni głęboko. Jeśli zbyt często będzie grał do boku, nie będzie to bezpieczne rozwiązanie – dodał.

Oprócz skomentowania przed kamerami sposobu gry Larssona, Thomasson wypowiedział się jeszcze publicznie o lekceważącym podejściu piłkarza do treningów. Ta wypowiedź nie spodobała się zawodnikowi, który uznał, że są pewne rzeczy, które należy zachować w szatni. Pomocnik Eintrachtu Frankfurt w rozmowie z Viaplay mówił:

– To bardzo przykre. Mówiłem mu o zachowaniu tych rzeczy pomiędzy nami. Pomiędzy nami lub w zespole. Niektóre rzeczy powinny pozostać w rodzinie. A tak się nie stało. To bardzo przykre.

Dzień po tej wypowiedzi – w niedzielę 8 września, czyli w dniu meczu Szwecji z Estonią w ramach Ligi Narodów, szwedzka federacja poinformowała o opuszczeniu przez Larssona zgrupowania reprezentacji. W komunikacie tłumaczono to kontuzją, ale niewielu kibiców wierzy w oficjalną wersję.

ℹ️ Hugo Larsson lämnar samlingen på grund av skadekänning Krya på dig, Hugo 👊 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 8, 2024

Reprezentacja Szwecji podejmie Estonię w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów już o godzinie 20:45. Oprócz Azerbejdżanu i Estonii, ”Trzy Korony” w swojej grupie dywizji C rywalizują także z uczestnikiem 1/8 finału EURO 2024 – Słowacją. Tylko pierwsze miejsce w grupie daje bezpośredni awans do dywizji B. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach o awans z trzecimi drużynami dywizji B.

fot. svenskfotboll / YouTube