Jak doskonale wiadomo, z racji pozycji na boisku, koniec kariery u bramkarzy z reguły następuje najpóźniej. Wojciech Szczęsny niedawno był wyjątkiem potwierdzającym regułę, gdyż ogłosił pożegnanie z futbolem (raptem) w wieku 34 lat. W ostatnich tygodniach, poza Szczęsnym, karierę skończył też Bartosz Białkowski. Do tego grona dołączył dziś Ciprian Tatarusanu. Były bramkarz Milanu, Fiorentiny czy Lyonu zawiesił buty na kołku jako 38-latek.

Koniec kariery uznanego bramkarza Serie A i Ligue 1

Ciprian Tatarusanu rozegrał w swojej karierze mnóstwo meczów w ligach top5, co nie jest takim oczywistym osiągnięciem dla piłkarzy z Rumunii. Wieloletni bramkarz reprezentacji z kraju Vlada Drakuli ma na koncie zarówno sporo spotkań na poziomie Serie A, jak i Ligue 1. We włoskiej elicie zanotował on 104 występy, a we francuskiej 66. Dodać do tego może 14 spotkań w Lidze Mistrzów, a także 39 w Lidze Europy.

„Ciprian Tătărușanu se retrage din fotbal!”. Informația momentului a fost dezvăluită în exclusivitate la emisiunea ProSport Live iar toate secretele portarului la final de carieră le descoperi într-un interviu de colecție doar pe ProSport! https://t.co/cZKMc2hmtU — Alin Fornade (@alinfornade) September 11, 2024

W swojej karierze przywdziewał barwy Glorii Bistrita, Steauy Bukareszt, FC Nantes, Fiorentiny, Olympique’u Lyon, Milanu oraz Abhy. Do jego największych osiągnięć należą: mistrzostwo Włoch z Milanem w 2022 roku, dwa mistrzostwa Rumunii i po jednym trofeum za puchar oraz superpuchar swojej ojczyzny. Brał także udział na Euro 2016 jako bramkarz wyjściowego składu Rumunii.

Wiosną 2024 roku, kibice Steauy wybrali go najlepszym bramkarzem klubu w XXI wieku. W mistrzowskim sezonie Milanu, w rundzie jesiennej obronił on karnego w derbach Mediolanu, wykonywanego przez Lautaro Martineza.

W środę 11 września zdecydował się on ogłosić zakończenie kariery. Oto jego wiadomość z tej okazji.

Piłka nożna to najpiękniejszy sport na świecie który miałem szczęście i zaszczyt uprawiać. Od pierwszych dni aż do teraz dałem z siebie wszystko, zawsze stawiałem ją na pierwszym miejscu i to mnie odpowiednio wynagrodziło. Dziękuję za dobre czasy, ale szczególnie za te trudne: dzięki nim jestem takim człowiekiem, jakim jestem dzisiaj. Dziękuję także wszystkim kibicom, trenerom, kolegom z drużyny, przeciwnikom, menadżerom, sędziom i dziennikarzom, których spotkałem na swojej drodze. Starałem się traktować ich z szacunkiem i mam nadzieję, że mi się to udało. Tym, którzy przyjdą od teraz, życzę wielu sukcesów! Zacząłem 30 lat temu i dziś kończę. Dziękuję za wszystko!

Warto też wspomnieć, że Tatarusanu zagrał w pożegnalnym meczu w kadrze Brazylii samego Ronaldo „Il Fenomeno” w 2011 roku. Zagrał wtedy doskonale, przez co legenda futbolu zaliczyła koniec kariery w kadrze z tak zwanym blankiem.

Koniec kariery z polskim wątkiem

Tatarusanu pod koniec kariery miał okazję pracować z polskim trenerem. Chodzi bowiem o Czesława Michniewicza. Rumun pracował z byłym polskim selekcjonerem w saudyjskim klubie Abha. Bramkarz zanotował tam osiem występów za kadencji Michniewicza , który został zwolniony 1 października 2023 ze swojej roli z powodu niezadowalających wyników zespołu.

Ciprian Tatarusanu podczas swojej kariery piłkarskiej zagrał w meczach 569 razy.

Fot. PressFocus