Prezes federacji zagroził piłkarzom? ”Połamię Wam nogi”

Prezes kosowskiej federacji Agim Ademi w ostrych słowach miał zareagować na incydent z udziałem trzech reprezentantów. Arijanet Murić, Edon Zhegrova i Florent Muslija zostali przyłapani na imprezowaniu w nocnym klubie, po czym wyrzucono ich ze zgrupowania. Lokalny dziennikarz poinformował wkrótce, że Ademi miał zagrozić wyrzuconym piłkarzom ”połamania waszych nóg” oraz ”zrujnowania waszych karier”.

Podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej Kosowo mierzyło się z Rumunią i Cyprem w ramach dywizji C Ligi Narodów. W drugiej kolejce podopieczni Franco Fody pokonali w Larnace Cypr 4:0, choć w pewnym momencie kontynuacja meczu stała pod znakiem zapytania. Przy stanie 2:0 dla gości cypryjscy ultrasi wywiesili baner ”Kosowo jest serbskie”, a mecz w tamtym momencie został przerwany. Interweniować musiała policja, który zdjęła transparent, po czym spotkanie zostało wznowione.

🇽🇰🇨🇾 The Nations League match between Kosovo and Cyprus was temporarily suspended after Cypriot fans displayed a "Kosovo is Serbia" banner.

The game resumed after police removed the banner, with Kosovo currently leading non-recognizer Cyprus 2-0. pic.twitter.com/0JYpCVrDwP

— kos_data (@kos_data) September 9, 2024