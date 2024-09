Adrian Przyborek wyróżniony – znalazł się na liście z Yamalem czy Endrickiem

Redakcje z całego świata od zawsze tworzą swe subiektywne rankingi największych piłkarskich talentów świata. Tym razem Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin znalazł się na jednym z nich. Rankingi specjalistów z CIES Football Observatory należą do jednych z najbardziej prestiżowych zestawień tego typu. Jest on jedynym Polakiem wśród 100 zestawionych ze sobą perełek do lat 20.

Ranking „co do ułamka”

Zasady „plebiscytu” organizowanego przez CIES są dość mocno skomplikowane. Pod uwagę brane jest wiele czynników, jednak agencja najbardziej skupia się na takich parametrach jak:

doświadczenie

liczba rozegranych meczów

poziom drużyny, w której występuje dany zawodnik

Wynik pomiaru w tym roku podany jest w postaci ułamka dziesiętnego, i jak pokazało także najnowsze zestawienie, niektórzy piłkarze wyprzedzali inne sportowe talenty z całego świata dosłownie o parę setnych.

CIES Top 10 Teenagers in the World of Football: 1️⃣ Lamine Yamal (17, RW) 🇪🇸

2️⃣ Pau Cubarsí (17, CB) 🇪🇸

3️⃣ Endrick (18, CF) 🇧🇷

4️⃣ Warren Zaïre-Emery (18, CM) 🇫🇷

5️⃣ Kobbie Mainoo (19, CM) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6️⃣ Archie Gray (18, CM) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

7️⃣ Guillaume Restes (19, GK) 🇫🇷

8️⃣ Kendry Páez (17, AM) 🇪🇨

9️⃣… pic.twitter.com/B85o6kFdTv — Pro Future Stars (@ProFutureStars1) September 12, 2024

Przyborek i… Yamal

W tym roku miłe zaskoczenie spotkało kibiców Pogoni Szczecin. Wyróżniony przez CIES został bowiem pomocnik „Portowców” – Adrian Przyborek. W tym sezonie zawodnik urodzony w 2007 roku wystąpił już w pięciu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, jednak prawdziwy wybuch talentu Przyborka miał miejsce w zeszłym sezonie. Wówczas młodzieżowiec Pogoni rozegrał aż 22 spotkania na ligowych boiskach i strzelił w nich jednego gola oraz zanotował trzy asysty.

Obecna kampania jest w wykonaniu siedemnastolatka nie jest najlepsza, jednak zdecydowanie pamiętać należy o fakcie, że jest on dopiero na początku swojej kariery, która – jak zresztą każda – będzie miał swoje wzloty i upadki. Pierwszy „przyjęty sierpowy” już za nim – pomocnik Pogoni musiał bowiem znieść gorycz dotkliwej porażki w majowym finale Pucharu Polski przeciwko Wiśle Kraków.

CIES uplasowało Przyborka na 78. miejscu z wynikiem 1,70. Łącznie Football Observatory wzięło pod uwagę 132. piłkarzy. Na podium zaskoczeń nie było, gdyż okupiła je trójka zawodników z klubów La Liga – FC Barcelony i Realu Madryt:

Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona) – 2,75 Pau Cubarsi (Hiszpania, FC Barcelona) – 2,42 Endrick (Brazylia, Real Madryt) – 2,40

W rankingu znalazły się także inne wielkie talenty światowego futbolu, takie jak Warren Zaire-Emery czy Kobbie Mainoo. Ci zajęli miejsca tuż za pierwszą trójką.

Some 🇵🇱 youth players to watch this season: Lech Poznań: Wojciech Monka (17), Michał Gurgul (18), Antoni Kozubal (19) Śląsk Wrocław: Łukasz Gerstenstein (19) Pogoń Szczecin : Adrian Przyborek (17), Patryk Paryzek (18) Górnik Zabrze: Dominik Szala (18) Aleksander Buksa (21) pic.twitter.com/50YzMAaWTH — Scouting Polska (@ScoutingPolska) July 19, 2024

Nie koniec polskich wątków

I choć Przyborek jest jedynym piłkarzem w zestawieniu CIES występującym dla polskiego klubu, to w rankingu znalazł się także Luka Vuskovic – obecnie obrońca belgijskiego KVC Westerlo. Podczas rundy wiosennej ubiegłego sezonu Chorwat reprezentował barwy Radomiaka Radom.

W barwach ekipy spod Gołębnika Vuskovic wystąpił czternaście razy. Jako stoper zdążył strzelić aż… trzy gole. Zdążył on na polskich boiskach doświadczyć choćby gola strzelonego przez swojego bramkarza w prima aprilis. Co ciekawe, Chorwat z radomską przeszłością otrzymał taką samą notę jak Przyborek (1,70).

