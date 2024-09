Holandia: Kolejny przemyt z udziałem piłkarza – 2200 kilogramów kokainy

Holandia przyciąga ostatnio piłkarzy uwikłanych w sprawy narkotykowe. Tym razem jest to Ronnie Stam, były piłkarz Wigan Athletic, który zagrał ponad 60 meczów w Premier League. Jest on podejrzany o udział w przemycie ponad dwóch ton narkotyków, a dokładnie kokainy. Prokurator przed sądem w Bredzie postawił zarzuty byłemu piłkarzowi, który nie był obecny na rozprawie. O sprawie informuje belgijski „Nieuwsblad”.

Były zawodnik Wigan Athletic, NAC Breda, Twente Enschede i Standardu Liège został aresztowany na początku czerwca wraz z kilkoma członkami rodziny pod zarzutem handlu narkotykami i prania pieniędzy w latach 2021–2022. Policja opiera swoje podejrzenia na odszyfrowanych rozmowach między przestępcami.

Piłkarz ten swego czasu widział na własne oczy gola Zlatana Ibrahimovicia w stylu Maradony, gdzie Szwed z Ajaksu w akcji na 5:1 przedryblował wtedy kilku zawodników. W tym meczu z 2004 roku zagrali ze Stamem w jednej drużynie także David Mendes da Silva, a z ławki wszedł dzisiejszy trener Liverpoolu czyli Arne Slot. Co ciekawe, strzelił on gola kilka minut po Zlatanie, gola na 5:2, a asystę zaliczył… opisywany przez nas podejrzany.

Po aresztowaniach policja przeszukała sześć domów i kamper – znalazła przy okazji 100 000 euro w gotówce. Zajęto znalezione pieniądze, a także konta bankowe, sześć luksusowych zegarków, trzy pojazdy, biżuterię, sprzęt fitness, trzy domy i jacht.

Były piłkarz jest jedynym z pięciu członków rodziny, który nadal przebywa w areszcie. Pozostali podejrzani w tej sprawie to jego rodzice, jego dziewczyna i brat. Prawnik zdobywcy FA Cup 2013 wyjaśnił przed sądem, że jego klient jest zastraszany. Mówi się na przykład, że miały miejsce dwa ataki na dom, w którym spały jego dzieci.

