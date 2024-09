Górnik Zabrze straci zawodnika podstawowego składu

Górnik Zabrze oficjalnie poinformował, że defensywny pomocnik Filipe Nascimento przebywa na testach medycznych w Al-Ittihad Aleksandria. To klub z północy Egiptu, który w poprzednim sezonie zajął 11. miejsce w rodzimej ekstraklasie. Portugalczyk w Zabrzu spędził rok, ale opuści Polskę po 3,5 roku. Wcześniej przez ponad dwa lata był zawodnikiem Radomiaka Radom.

Filipe Nascimento do Górnika Zabrze trafił przed rokiem jako wolny zawodnik. Wraz z końcem sezonu 2022/23 wygasła jego umowa z Radomiakiem Radom, w których spędził ponad dwa lata. Do ”Warchołów” trafił w lutym 2021 roku jako piłkarz, który od siedmiu miesięcy nie mógł znaleźć nowego klubu. W czerwcu 2021 roku wywalczył z Radomiakiem awans do Ekstraklasy. W ciągu dwóch lat rozegrał dla Radomiaka 52 mecze, w których zdobył sześć bramek i osiem asyst.

Ostatni występ dla Radomiaka zaliczył w listopadzie 2022 roku, bowiem całą rundę wiosenną sezonu 2022/23 stracił z powodu kontuzji kolana. W trakcie przerwy zimowej, czyli na pół roku przed wygaśnięciem jego kontraktu z Radomiakiem, zainteresowana ściągnięciem Portugalczyka latem za darmo była Lechia Gdańsk, ale spadek ”Biało-Zielonych” z Ekstraklasy zahamował ten transfer. Ostatecznie wychowanek lizbońskiej Benfiki przed sezonem 2023/24 dołączył do zespołu Jana Urbana.

Nascimento długo wracał po kontuzji kolana i dopiero 27 października 2023 roku po raz pierwszy znalazł się w kadrze meczowej Górnika. Kilka dni później w meczu 1/16 finału Pucharu Polski z Zagłębiem Sosnowiec (2:1) zadebiutował w nowych barwach, a 1 grudnia po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie. Łącznie w Górniku sześć razy wystąpił w pierwszym składzie, z czego trzy razy w tym sezonie. W barwach Górnika Portugalczyk rozegrał 21 meczów, w których zanotował po dwa trafienia i asysty.

Drugiego gola dla klubu z Zabrza strzelił w ostatnim przed przerwą reprezentacyjną meczu. Jak się okazało, ligowy mecz z Lechią Gdańsk (2:3) był jego ostatnim w koszulce Górnika. Nie był już obecny w kadrze na mecz ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin (0:1), a krótko po zakończeniu tego spotkanie klub oficjalnie poinformował, że Nascimento przebywa na testach medycznych w egipskim Al-Ittihad Aleksandria.

Klub z północnej części kraju w poprzednim sezonie zajął 11. miejsce w egipskiej ekstraklasie. To sześciokrotni zwycięzcy Pucharu Egiptu, ale po raz ostatni po to trofeum sięgnęli w 1976 roku. Choć poprzedni sezon egipskiej ekstraklasy Al-Ittihad zakończyło z 13-punktową przewagą nad strefą spadkową, tylko ostatnie w tabeli El Daklyeh strzeliło w minionej edycji tych rozgrywek mniej goli. Ostatnie zwycięstwo Al-Ittihad odniosło 11 maja, a przed własną publicznością po raz ostatni wygrało 3 maja.

Ich ostatnie 13 meczów poprzedniego sezonu to sześć remisów i siedem porażek. Co więcej, w aż 11 meczach klub z Aleksandrii nie zdołał strzelić gola, a w pozostałych dwóch meczach zdobył tylko po jednej bramce. Zmagania w nowym sezonie Al-Ittihad rozpocznie w październiku, gdy wystartują rozgrywki ekstraklasy. W przyszłym sezonie po egipskich boiskach biegać będzie inny były zawodnik polskiej Ekstraklasy – Konrad Michalak, który dołączył do stołecznego Zamaleku.

