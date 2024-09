Championship: Debiut 16-letniego Polaka

16-letni Polak wszedł na boisko w meczu Championship. Trener John Eustace dał mu zadebiutować w meczu Blackburn Rovers – Bristol City. Igor Tyjan uznawany jest za jednego z największych talentów akademii Rovers, a latem kusiły go największe szkółki w Anglii. Właśnie pojawił się na murawie w 89. minucie przy stanie 3:0 dla gospodarzy.

Igor Tyjon pojawił się na boisku w 89. minucie i zaliczył tylko jeden kontakt z piłką, ale nie to jest najważniejsze. Liczy się debiut w Championship młodego napastnika urodzonego w 2008 roku. To drugi najmłodszy debiutant w historii Rovers. W chwili występu miał 16 lat, pięć miesięcy i 25 dni. Młodszy w Blackburn był tylko Rory Finneran, który zagrał w styczniu 2024 roku w wieku 15 lat, 10 miesięcy i ośmiu dni. Zawodnik ten jest już jednak od tego sezonu w akademii Newcastle. Igor Tyjon gra w zespole z kilka lat starszymi w Premier League 2. Strzelił nawet gola z Manchesterem United (akcja od 2:55).

Tyjon ma rodziców Polaków. Wyjechali oni do Anglii, dlatego to właśnie tam się urodził. To oznacza, że może grać zarówno dla naszej reprezentacji, jak i dla „Synów Albionu”. Tak zresztą robi w młodzieżówkach. Jeszcze nie podjął żadnej decyzji. Reprezentował Polskę w kadrze U16 w kwietniu 2024 roku w meczach towarzyskich. Strzelił wtedy dwa gole przeciwko rówieśnikom z Danii. Jesienią jednak grał już dla Anglii U17 – tam także zdobył dwie bramki z Arabią Saudyjską.

Napastnik dołączył tutaj dopiero w 2023 roku z Rochdale AFC. Manchester United chciał zgarnąć Tyjona do swojej akademii zdaniem Alana Nixona z „The Sun”. Blacbkurn ma jednak świadomość jaką do swojej szkółki wyłowiło „perełkę”. Na początku lipca klub powiadomił, że Tyjon otrzymał dwuletni kontrakt stypendialny. Czytamy na oficjalnej stronie:

Rovers z radością ogłasza, że osiągnęliśmy porozumienie z jednym z najlepszych młodych talentów, Igorem Tyjonem, który pozostanie na Ewood Park, mimo zainteresowania ze strony wielu klubów Premier League. 16-letnia gwiazdka, która znalazła się już w kadrze meczowej na dwa mecze Championship, jest jedną z 14 obiecujących zawodniczek, które podpisały dwuletni kontrakt stypendialny z klubem do czerwca 2026 roku.

✍️ We are delighted to announce that we have reached an agreement with top young talent Igor Tyjon for him to remain at Ewood Park, amidst interest from a host of Premier League clubs.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/fMAbjC84cA

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 2, 2024