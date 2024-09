Chris Smalling z koszmarnym debiutem w Arabii Saudyjskiej

Chris Smalling przez kilka ostatnich sezonów był filarem defensywy AS Romy, w której zdobył Ligę Konferencji i zagrał w finale Ligi Europy. Na koniec letniego okna transferowego przeniósł się on do Arabii Saudyjskiej, jak wielu piłkarzy z europejskiego futbolu. Jego debiut w Arabii Saudyjskiej będzie jednak dniem do zapomnienia. Samobójcza bramka, czerwona kartka przed godziną gry i porażka 0:5 – wszystko niczym otwarcie puszki Pandory.

Chris Smalling w Romie nie zagrał ani minuty w kampanii 2024/25. Brał udział jedynie w sparingach, ale kiedy już było wiadomo, że na pewno odejdzie, to w meczu Serie A nie dostał ani jednej szansy od Daniele De Rossiego. Przesiedział trzy spotkania na ławce. AS Roma zresztą bardzo chciała go sprzedać, bo umowa wygasała mu w 2025 roku. Zaoszczędziła na tym ruchu kilka milionów euro.

Dla Smallinga mecz z Al-Raed był premierowym w tym sezonie meczem o stawkę. Spotkanie trzeciej kolejki Saudi Pro League będzie jednak wspominał długo. Już w 6.minucie Smalling zanotował trafienie samobójcze. Bardzo niefortunne w dodatku. To niejako otworzyło puszkę Pandory dla zespołu gospodarzy.

Będący członkiem wyłącznie saudyjskiej narodowościowo obrony (z kolei w bramce Panamczyk Orlando Mosquera) już 12 minut później miał wynik w plecy 0:2. Do końca pierwszej połowy Al-Raed wpakowało jeszcze kolejną bramkę. Koszmar Smallinga nie zakończył się w pierwszej części spotkania. Anglik po upływie 10 minut drugiej połowy otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Jego debiut więc można było jak najbardziej porównać z jego rodakiem lata temu w Madrycie. Jonathan Woodgate w swoim debiucie w barwach „Królewskich” także zanotował bowiem gola samobójczego oraz czerwoną kartkę. Z tą różnicą, że piłkarz Realu otrzymał dwa żółte kartoniki. Takie porównanie w mediach angielskich nasuwało się samo.

🇸🇦 It was a debut to forget for Chris Smalling in the Saudi Pro League.

The former England defender scored an own goal and was later sent off as his side Al Feiha fell to a 5-0 loss against Al-Raed.

Shades of Jonathan Woodgate’s infamous Real Madrid debut. pic.twitter.com/GpSRXcuBJM

— English Players Abroad (@EnglishAbroad1) September 15, 2024