Adrien Rabiot ma nowy klub – zaskakujący wybór

Adrien Rabiot to prawdopodobnie najgorętsze nazwisko jakie było do tej pory widoczne w kategorii ”wolni agenci”. Właśnie, było, z uwagi na to, że znany pomocnik francuskiej reprezentacji znalazł swojego nowego pracodawcę. Nie jest to żaden klub z najwyższej półki, jakiego wstępnie oczekiwał zawodnik i jego matka-agentka. Padło na „przekonujący projekt” w Olympique’u Marsylii.

Adrien Rabiot po pięciu latach w Juventusie zakończył przygodę w Piemoncie i nie przedłużono z nim umowy. To bardzo na rękę (po raz kolejny) matce piłkarza – Veronique, która od wielu lat „mąci” przy transferach swojego syna. To jego dopiero drugi transfer po 2014 roku, więc z racji (po raz kolejny) tak zwanej „wolnej agentury” syna, jest okazja, aby zarobić spore pieniądze na prowizji, a renoma syna tylko w tym pomaga. Tym razem, Rabiot wraca do ojczyzny, jednak do zupełnie innego obszaru niż aglomeracja paryska.

🔵⚪️✈️ Olympique Marseille have booked travel and medical for Adrien Rabiot as he will sign two year deal at the club.

The project presented by Longoria, Benatia and de Zerbi has convinced the French international, as revealed yesterday. pic.twitter.com/46F27hADEO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2024