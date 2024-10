Matty Cash ofiarą dyskryminacji w sieci. Kibic może teraz trafić do więzienia

Matty Cash stał się obiektem krytyki ze strony kibiców Tottenhamu po meczu z poprzedniego sezonu, kiedy jego Aston Villa mierzyła się właśnie z „Kogutami”. „The Villans” wygrali 2:1, jednak Polak sfaulował jednego z rywali, powodując przy tym ciężką kontuzję. Fani londyńskiej drużyny wylali swoją frustrację w sieci, a jeden z nich życzył obrońcy… śmierci w komorze gazowej. Kibic ten może teraz trafić do więzienia.

Cash nie będzie jednak zajęty tylko rehabilitacją po kontuzji. Jest zamieszany w sprawę, która może znaleźć swój finał już niebawem. W listopadzie ubiegłego roku Aston Villa mierzyła się z Tottenhamem. „The Villans” wygrali mecz 2:1, jednak to o naszym rodaku zrobiło się najgłośniej i to z powodów pozasportowych. Cash sfaulował wtedy Rodrigo Bentancura, czym przyczynił się do jego poważnej kontuzji, która wyeliminowała go na niemal trzy miesiące.

Fani „Kogutów” po porażce swojej drużyny dodatkowo wylali frustrację na Casha. Wielu za pomocą mediów społecznościowych obrażało Polaka, jednak jeden z nich stanowczo przesadził. W swoim wpisie na portalu Twitter/X życzył mu śmierci: – Mam nadzieję, że zginiesz w komorze gazowej – napisał jeden z kibiców, odwołując się w ten sposób do pochodzenia piłkarza i Holokaustu.

A teenager who sent a racist and threatening post on X, formerly Twitter to Aston Villa's Matty Cash faces jail.

Wesam Ibrahim, 19, tagged the Aston Villa fullback into his message which was posted on November 28 last year. [The Standard – UK]

