Bezbramkowy remis w hicie Ligi Mistrzów

Sezon 2024/25 Ligi Mistrzów ruszył na dobre. Bezwzględnym hitem pierwszej serii zmagań było starcie angielsko-włoskie, w którym zmierzyły się z sobą ekipy Manchesteru City oraz Interu Mediolan. Warto wspomnieć także o dodatkowym ładunku emocjonalnym tego meczu, gdyż na Etihad Stadium obejrzeliśmy dziś powtórkę z finału Champions League z sezonu 2022/23. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Wielu ekspertów przewidywało, że mecz rozpocznie się od szybkiego przejęcia inicjatywy przez podopiecznych Pepa Guardioli.

Prawda okazała się jednak zgoła inna, gdyż w pierwszych fragmentach spotkania to zawodnicy Interu sprawiali większe problemy „The Citizens”. Gospodarze próbowali co prawda w swoim stylu znanym z boisk Premier League „dusić rywala”, jednak ostatecznie nic z tego nie wynikało.

Pep Guardiola mógł być mocno zezłoszczony na swoich skrzydłowych, którzy zdecydowanie nie weszli dobrze w mecz. Na burę w szatni zasługiwał szczególnie Jack Grealish, który mimo dobrych występów w lidze, dzisiaj nie zagrał dobrego spotkania.

Po chwili piłkarze z Anglii coraz bardziej zaczynali dochodzić do głosu. Najlepsza okazja Manchesterowi przytrafiła się w okolicach 35. minuty, kiedy to groźny, acz niecelny strzał oddał Erling Haaland. Przez solidny napór gospodarzy podopieczni Simone Inzaghiego zaczęli odczuwać coraz większą presję. Ta najczęściej objawiała się w samym wyprowadzeniu piłki, które w pewnym momencie charakteryzowało się wręcz juniorskimi błędami.

What a boring game City vs Inter is. Modern football is horrible to watch

W pierwszej połowie na boisku nie działo się zbyt wiele, więc warto wspomnieć o istotnym elemencie dookoła piłki nożnej. Dokładnie chodzi o koszulki, w których tego wieczoru wystąpili podopieczni Guardioli. Haaland i spółka zagrali w limitowanych trykotach, które powstały we współpracy z Noelem Gallagherem – członkiem odradzającego się zespołu Oasis.

Połączenie sportu z muzyką wychodzi kapitalnie, o czym najlepiej świadczą liczby. Fani Manchesteru City rzucili się wręcz do klubowych sklepów, czym pobili absolutny rekord liczby sprzedanych koszulek w pierwszych dniach od momentu premiery.

Trykoty utworzone we współpracy z Oasis mają sporo charakterystycznych „smaczków”, takich jak na przykład napis „Definitely City”, które w jasny sposób nawiązuje do nazwy albumu muzycznego – „Defenitely Maybe”.

🚨Shirt Alert🚨

The new Manchester City fourth shirt is here.

Celebrating 30 years of Definitely Maybe. Co-designed by Noel Gallagher, the jersey takes inspiration from the album cover; incorporating the album's colours.

What do you think? 🧐 pic.twitter.com/xYEDg8iamt

— Classic Football Shirts (@classicshirts) September 12, 2024