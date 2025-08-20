Napastnik Legii nie zagra w meczu europejskich pucharów. Został w Polsce przez problemy z wizą

Legia Warszawa przygotowuje się do pierwszego starcia w fazie play-off Ligi Konferencji. Zmierzy się w tym dwumeczu ze szkockim Hibernian FC i najpierw wybierze się na spotkanie wyjazdowe. Rumuński trener oficjalnie ogłosił jacy zawodnicy znajdą się w kadrze na ten mecz. Utrudnieniem może być, że jeden będzie musiał pozostać w Polsce ze względu na brak wizy umożliwiającej wjazd do Wielkiej Brytanii.

Legia w Szkocji zagra bez jednego z napastników

Legia tegoroczną przygodę w europejskich pucharach zaczęła od I rundy eliminacji Ligi Europy. W niej bez większych problemów uporała się z kazachskim Aktobe. Później naprzeciw drużyny z Łazienkowskiej stanął czeski Banik Ostrawa. Z tym przeciwnikiem już tak gładko nie poszło, bowiem końcowy wynik ważył się do ostatnich minut dwumeczu, jednak i tak „Legioniści” zameldowali się w III rundzie eliminacyjnej. Następnym przeciwnikiem okazał się cypryjski AEK Larnaka i to ten rywal już okazał się za mocny – przynajmniej na wyjeździe.

Zespół Edwarda Iordanescu w meczu wyjazdowym przegrał aż 1:4 i zaprezentował się fatalnie. Przed własną publicznością Legia zdołała pokonać Larnakę, ale zbyt małą różnicą, by odrobić straty z pierwszego starcia. Wszystko zaczęło się świetnie, bo po 16. minutach było już 2:0 dla polskiej ekipy, ale później już do siatki nie trafiła. Z tego powodu przesunęła się do fazy play-off Ligi Konferencji, w której o awans do fazy ligowej zmierzy się ze szkockim Hibernian. Ekipa z Wielkiej Brytanii wcześniej wyeliminowała serbskiego Partizana Belgrad.

Pierwszy mecz odbędzie się właśnie na Wyspach, a Edward Iordanescu oficjalnie ogłosił listę zawodników, którzy znajdą się na pokładzie samolotu, lecącego do Edynburga. Już wiadomo, że w Szkocji zabraknie Ilji Szkurina, który nie zdąży wyrobić wizy pozwalającej na wjazd do Wielkiej Brytanii. Z racji, że jest on Białorusinem, to taki proces mógłby potrwać nawet miesiąc lub dwa. To już nie pierwsza taka sytuacja, kiedy napastnik opuści wyjazdowy mecz w europejskich pucharach. Wcześniej sam zrezygnował z wyjazdu do Kazachstanu z obawy, że mógłby mieć problemy z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa.

Szkurin głośno sprzeciwia się rządom Aleksandra Łukaszenki. Nawet chwilowy pobyt w Kazachstanie mógłby skutkować dyplomatycznymi i politycznymi nieprzyjemnościami. Nigdy nie zagrał w reprezentacji Białorusi, ale nie dlatego, że był za słaby. Przeciwnie – został królem strzelców białoruskiej ligi w wieku 20 lat i to w jednej z najgorszych drużyn. Powołań sam nie chciał: – Odmawiam reprezentowania interesów reprezentacji przez tyle czasu, ile trwa reżim Łukaszenki. Niech żyje Białoruś – napisał, wstawiając fotografię z biało-czerwono-białą flagą. Nieprzypadkowo, bo to właśnie symbol protestów.

Inne absencje mają podłoże czysto zdrowotne. Tyczy się to Radovana Pankova zmagającego się z urazem łydki, Kacpra Chodyny, mającego problem z palcem oraz Claude’a Goncalvesa, który pauzuje ze względu na kontuzje więzozrostu w stawie skokowym. W Warszawie pozostanie także nowy nabytek Henrique Arreiol oraz rezerwowy bramkarz – Marcel Mendes-Dudziński. Z kolei do Szkocji został zabrany inny niedawno pozyskany zawodnik – Damian Szymański.

Pełna kadra Legii na pierwszy mecz ze szkockim Hibernian FC

Piłkarze, którzy zostali zabrani przez Edwarda Iordanescu na pierwsze spotkanie fazy play-off Ligi Konferencji to: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik, Marco Burch, Paweł Wszołek, Petar Stojanović, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Ruben Vinagre, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Bartosz Kapustka, Wojciech Urbański, Rafał Augustyniak, Ryoya Morishita, Juergen Elitim, Wahan Biczachczjan, Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela, Jakub Żewłakow, Arkadiusz Reca, Damian Szymański i Mileta Rajović.