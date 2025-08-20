Jose Mourinho ma nowego napastnika. Drugi największy transfer w historii Fenerbahce

Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho nie zatrzymuje się na rynku transferowym. Po serii głośnych wzmocnień sięga po kolejny ofensywny talent, który ma rozpalić wyobraźnię kibiców. To ruch, który nie tylko wzmacnia drużynę, ale i podkreśla ambicje tureckiego giganta. Dodajmy, że drugi największy w historii po zakontraktowaniu Youssefa En-Nesyriego.

Dorgeles Nene nową gwiazdą Fenerbahce

W Red Bull Salzburg latem nastał czas zmian. Po odejściu Oscara Gloukha, kolejną gwiazdą ofensywy, która opuściła austriacki klub, został Dorgeles Nene. 22-letni reprezentant Mali przeniósł się do Fenerbahce Stambuł, gdzie drużynę prowadzi legendarny Jose Mourinho. Turecki gigant zapłacił za niego blisko 20 milionów euro, co czyni transfer Nene rekordowym ruchem Salzburga w tym okienku oraz drugim największym w historii Fenerbahce!

TOP 5 największych transferów w historii Fenerbahce:

Youssef En-Nesyri – 19,5 mln euro

Dorgeles Nene – 18,0 mln euro

Cengiz Under – 15,0 mln euro

Dani Guiza – 14,0 mln euro

Emmanuel Emenike – 13,0 mln euro

Ostatni mecz w barwach mistrza Austrii Malijczyk rozegrał w minionej kolejce, kiedy jego drużyna pokonała Hartberg 2:1. Potem oficjalnie stał się zawodnikiem Fenerbahce, podpisując kontrakt obowiązujący do 2029 roku. Dla Mourinho to jeden z kluczowych transferów lata – Nene ma wnieść do ofensywy szybkość, drybling i skuteczność, które już w poprzednim sezonie czyniły go największym zagrożeniem w austriackiej Bundeslidze.

RB Salzburg traci ważny filar ofensywy

Nene trafił do Salzburga wiosną 2021 roku. Zanim przebił się do pierwszego zespołu, zbierał doświadczenie na wypożyczeniach – w SV Ried i belgijskim Westerlo. To właśnie tam szlifował swój styl gry i nabierał pewności siebie, którą w pełni zaprezentował w minionych rozgrywkach. W sezonie 2024/25 został najlepszym strzelcem „Byków”, kończąc sezon ligowy z 13 golami i sześcioma asystami na 2000 rozegranych minut. Jego rozwój nie przeszedł bez echa – o utalentowanego Malijczyka pytało kilka europejskich klubów, lecz największą determinację wykazało Fenerbahce.

– Dorgeles Nene znacznie się rozwinął, zwłaszcza w minionym sezonie, i pokazał swoje indywidualne umiejętności. Nie umknęło to uwadze kilku klubów w Europie, co spowodowało pewną dynamikę na rynku transferowym wokół jego osoby – przyznał dyrektor sportowy Salzburga, Rouven Schroeder. Austriacy, choć żegnają kluczowego piłkarza, liczą na solidny zastrzyk finansowy, który pozwoli im aktywnie działać na rynku i znaleźć następcę.

Latem Red Bull Salzburg zarobił już pokaźne kwoty na sprzedaży zawodników. Oprócz Nene i Oscara Gloukha (Ajax, 17 mln euro), klub pożegnał się z Samsonem Baidoo, sprzedanym do RC Lens za około 8 mln euro, oraz Nicolasem Capaldo, który trafił do Hamburgera SV za 4,5 mln. W sierpniu łączono go medialnie z Newcastle United czy Crystal Palace, a jeszcze pół roku wcześniej wspominano o nim w kontekście obserwacji przez Manchester United. Plotki plotkami, ale już samo łączenie nazwiska z firmami z Premier League świadczy o potencjale gracza.

