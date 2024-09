Jarosław Niezgoda z sensacyjnym transferem?

Jarosław Niezgoda wciąż pozostaje bez klubu, odkąd rozstał się z Portland Timbers w 2023 roku. Wydawało się niedawno, że napastnik dołączy do Motoru Lublin, gdyż trenował z tym klubem. Temat jednak upadł. Teraz wedle doniesień greckich mediów Polak ma być blisko transferu do Asterasu Trypolis, którego od niedawna trenerem jest legendarny Claude Makelele.

29-letni Jarosław Niezgoda to wychowanek Wisły Puławy. W Polsce najbardziej jest znany z występów dla Legii Warszawa w latach 2016-20. Jego najlepszy czas w barwach „Wojskowych” to sezon 2019/20, a właściwie to tylko runda wiosenną, którą zakończył z 14 bramkami i dwiema asystami w 18 meczach. Potrafił mieć serię pięciu kolejnych spotkań z golem. Doskonałą formą zapracował na pierwszy zagraniczny transfer i w trakcie przerwy zimowej został sprzedany do Portland Timbers.

We have signed 24-year-old forward Jarek Niezgoda as a Designated Player from Legia Warsaw.

Przez ponad trzy lata Niezgoda rozegrał dla Portland 94 mecze, w których strzelił 23 gole i zaliczył osiem asyst. Ostatni raz w barwach tego klubu wystąpił w sierpniu 2023 roku. W meczu z Houston Dynamo (0:5) zerwał więzadło krzyżowe przednie. To wydarzenie zakończyło jego karierę w USA. Dwa miesiące po zerwaniu więzadła – w październiku 2023 roku – poinformowano, że wygasająca wraz z końcem roku umowa nie zostanie przedłużona.

Od początku tego roku 29-latek pozostaje bez klubu, a niedawno wrócił do dyspozycji po zerwaniu więzadła. Niedawno padały pogłoski od np. Huberta Mikusińskiego z portalu „ligowiec.org”, że Jarosław Niezgoda trenuje z Motorem Lublin. Klub nie podawał jednak w tej sprawie żadnych konkretów, co zmieniło się niedawno za sprawą wywiadu, którego na łamach „Dziennika Wschodniego” udzielił trener drużyny Mateusz Stolarski.

Szkoleniowiec powiedział, że doniesienia o treningach Niezgody były prawdziwe, lecz ostatecznie obie strony nie postanowiły nawiązać ze sobą współpracy: –Jarek już nie uczestniczy z nami w treningach, to temat, który na razie nie zostanie podjęty – mówił Mateusz Stolarski. Wobec tej sytuacji napastnik musi dalej szukać klubu. Dziś pojawiły się doniesienia o zupełnie innym kierunku transferu Polaka.

Asteras Trypolis to grecki klub, który od zawsze żył w cieniu wielkich firm w postaci Olympiakosu, AEK-u czy też Panathinaikosu. Kilka dni temu o „Żółto-Niebieskich” zrobiło się głośno za sprawą nowego trenera. Został nim… Claude Makelele. Tak- ten słynny reprezentant Francji i zawodnik m.in. Chelsea i Realu Madryt.

Dla Makelele praca w Grecji jest trzecią samodzielną w roli pierwszego trenera, a pierwszą od pięciu lat – ma już za sobą pracę w Bastii (2014 rok) oraz dwa lata w KAS Eupen (2017-2019). Średnia z tych doświadczeń to odpowiednio równo punkt oraz 1,06 punktu na mecz. Raczej nie najlepiej. Od września 2023 roku jest bezrobotny, po tym jak skończyła się jego umowa w Chelsea w departamencie zajmującym się piłkarzami wypożyczonymi.

Jarosław Niezgoda może też dzielić szatnie ze znanym Polskiej publiczności Konstantinosem Triantafyllopoulosem. Grek występował w PKO BP Ekstraklasie w latach 2019-2024. W polskiej elicie przywdziewał barwy Pogoni Szczecin oraz Górnika Zabrze. Poza Grekiem w drużynie z Trypolisu występuje też bardzo charakterystyczny napastnik z Węgier Martin Adam. To właśnie on może być rywalem Polaka w walce o miejsce w wyjściowej jedenastce.

